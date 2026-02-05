Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
Атырау2 тайм
Сочи
2 - 1 2 1
ФакелИдёт
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Стала известна сумма перехода Козлова в ЦСКА - "Чемпионат"

В СМИ назвали сумму трансфера полузащитника "Краснодара" Данилы Козлова в ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Московский ЦСКА заплатит "Краснодару" за трансфер Данилы Козлова около € 1 млн. Отмечается, что переход ещё не оформлен до конца, но переговоры находятся на финальной стадии.

В "Краснодар" Козлов перебрался летом 2024 года из "Балтики" за € 1,25 млн. За это время 21-летний футболист провёл 51 матч, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.

"Краснодар" после 18 туров имеет в активе 40 очков и идёт на первой строчке в таблице. ЦСКА, у которого в копилке 36 баллов, располагается на четвёртой позиции.

Источник: "Чемпионат"

