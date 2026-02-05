Стала известна сумма перехода Козлова в ЦСКА - "Чемпионат"

Московский ЦСКА заплатит "Краснодару" за трансфер Данилы Козлова около € 1 млн. Отмечается, что переход ещё не оформлен до конца, но переговоры находятся на финальной стадии.
В "Краснодар" Козлов перебрался летом 2024 года из "Балтики" за € 1,25 млн. За это время 21-летний футболист провёл 51 матч, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.
"Краснодар" после 18 туров имеет в активе 40 очков и идёт на первой строчке в таблице. ЦСКА, у которого в копилке 36 баллов, располагается на четвёртой позиции.
Источник: "Чемпионат"