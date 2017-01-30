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Станислав Крицюк: Смолов сильнее Зе Луиша и Эдера, он играет хитрее

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк сравнил форварда краснодарской команды Федора Смолова с нападающими "Спартака" Зе Луишем и сборной Португалии Антонио Эдером.

"В "Браге" я играл с футболистами, выигравшими Евро. Не ожидал, что они так далеко пройдут, а тем более что выиграют турнир. В составе одна большая звезда – Роналду. Есть несколько хороших игроков, но мы знаем, что на Евро-2016 были сборные, чьи составы смотрелись сильнее.

С тремя парнями я вообще недавно играл в "Браге" - с Эдером, Рафой и Эдуардо. Поздравил их через соцсети. Они хорошие ребята: открытые, трудолюбивые – у нас в команде вообще коллектив был отличный. Кстати, пусть португальцы не обижаются, но в финале ни за кого не болел. Но когда забил именно Эдер – вскочил от радости. У него действительно столько травм было, многое не получалось, но человек работал, терпел, получил игровое время.

Кто сильнее - Эдер, Зе Луиш (Крицюк и Зе Луиш играли вместе в "Браге", — Прим. ред.) или Смолов? Федя. У Зе Луиша тоже хороший набор качеств, мощь, удар, но Федя хорош в большем количестве компонентов. И, что главное, он тоньше, хитрее", - цитирует Крицюка "Чемпионат".
Теги: Крицюк Смолов
Сегодня, 08:59
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22
(7)
№22 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 11:25) #
  • 0
  •  (0)
online

В нашем чемпе Смолов конечно же силен. Но не так давно его уровень все видели на Евро. Также уровень Дзюбы и Кокорина, да и всей нашей команды.
Регистрация: 3.04.2013
№21 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 11:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Батька
- Смолов 10 голо (3 пенальти)

Во первых не 3 а 2 пенальти и 1,5 месяца в лазарете


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№20 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 10:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Цитата: Realist123
Смолов на сегодня лучший нападающий России.Это бесспорно.А Зе только только научился 30% из стопудовых моментов реализовывать.Тут и сравнивать нечего.

Главное, что он с вами реализовал два из двух. Да еще как издевательски smirk

Раз в году и Макеев стреляет. joy
Регистрация: 27.07.2013
№19 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:38) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Так и есть


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№18 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 10:36) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Да тут вообще сравнения неуместны.Смолов-это сформировавшийся нападающий,лучший нап по итогам прошлого сезона,и этого пока тоже,а Зе только подающий надежды футболист.Поиграет года два,потом выводы можно будет делать.
А сейчас их сравнивать,это всё равно что сравнить адекватных болельщиков Спартака,которых,увы!,меньшин
ство,и то сектанское быдло,брызгающееся своими фекалиями где только можно и находящееся в упоении от этого.
Регистрация: 27.07.2013
№17 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:24) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Крицюк и Смолов из одной команды? вот и весь ответ. Задайте такой же вопрос Реброву. Объективность кто то ищет...
Регистрация: 21.12.2010
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:22) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Liberator
Зе луиш это не серьезно, на сколько его хватит, сколько Мовсисяну?

Да уж посерьезнее Дзюбы с Кокошей
Регистрация: 2.02.2012
№15 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 10:11) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Зе луиш это не серьезно, на сколько его хватит, сколько Мовсисяну?
Регистрация: 3.04.2016
№14 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:02) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist123
Смолов на сегодня лучший нападающий России.Это бесспорно.А Зе только только научился 30% из стопудовых моментов реализовывать.Тут и сравнивать нечего.

Главное, что он с вами реализовал два из двух. Да еще как издевательски smirk
Регистрация: 22.09.2007
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:01) #
  • -1
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще, сравнивать игроков спартака с кем -либо из нормальных, не дело.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: Realist123 Красноярск (Сегодня, 09:59) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Смолов на сегодня лучший нападающий России.Это бесспорно.А Зе только только научился 30% из стопудовых моментов реализовывать.Тут и сравнивать нечего.
Регистрация: 12.10.2016
№11 Написал: Alex_Jj (Сегодня, 09:58) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Евгений Ермолов
соглашусь, но не во всем, Зе Луиш на мой взгляд лучший по игре на втором этаже во всем нашем чемпе.

Потому-то Крицюк и отметил: "...но Федя хорош в БОЛЬШЕМ количестве компонентов."
Регистрация: 9.07.2016
№10 Написал: Батька (Сегодня, 09:51) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Джонни
Соглашусь. Эффективность нападающего нужно оценивать по его результативным действиям. Итоги можно будет подвести по окончанию сезона. И да, незабываем, Смолов еще и в ЛЕ колотит.

да в конце года будет ясно кто лучше, пока Федя лучше именно по голам ... это главное у форварда !
Регистрация: 9.09.2016
№9 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:48) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Батька
когда он с Зе играл 10 лет назад ?

В 2015 г.
Цитата: Батька
- Смолов 10 голо (3 пенальти)
- Зе Луиш - 5 голов + 4 голевых передачи

Соглашусь. Эффективность нападающего нужно оценивать по его результативным действиям. Итоги можно будет подвести по окончанию сезона. И да, незабываем, Смолов еще и в ЛЕ колотит.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№8 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 09:45) #
  • -5
  •  (9)

Крицюк посягнул на святыню.... Зе лучший, об чем речь. Может только Мельгарехо уступает немного :D
Регистрация: 5.05.2009
№7 Написал: Батька (Сегодня, 09:40) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Джонни
Крицюк со всеми этими напами играл, тренировался, поэтому может сравнивать.

когда он с Зе играл 5 лет назад ? а сравнивает сейчас ... я не скажу что он лучше или хуже ... есть статистика(гол + пас):
- Смолов 10 голо (3 пенальти)
- Зе Луиш - 5 голов + 4 голевых передачи
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Евгений Ермолов
Зе Луиш на мой взгляд лучший по игре на втором этаже во всем нашем чемпе.

Как я понял, Крицюк оценил игроков комплексно.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№5 Написал: Sithe (Сегодня, 09:32) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Евгений Ермолов
Зе Луиш на мой взгляд лучший по игре на втором этаже во всем нашем чемпе.

smile Физика с техникой - есть, и да и очень. Но это охренеть как мало, карлик Веллитон башкой забивал - и не один. но только потому, что умел найти себе момент. Зе, как и Дзюба, ИМХО, конечно, - игроки подыгрыша. Обоим нужен страйкер. Зе запарывает всегда в игре моментов больше, чем какая-нибудь Уфа за сезон создает!
Регистрация: 29.01.2017
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:22) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Посмеялся с утра. Спасибо
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Евгений Ермолов Москва (Сегодня, 09:20) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
соглашусь, но не во всем, Зе Луиш на мой взгляд лучший по игре на втором этаже во всем нашем чемпе.


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Я был последний джентельмен удачи - конец удачи - джентельменов нет
Регистрация: 12.10.2016
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:18) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Кубань»
Крицюк со всеми этими напами играл, тренировался, поэтому может сравнивать.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: Sithe (Сегодня, 09:15) #
  • -13
  •  (21)

laughing
Свистюк... Ты забыл еще что есть в мире мегаигроки... Например, Топорен, Бздюба и Сапогов laughing А, еще "глагол" есть, для него даже роль особую на поле придумали - он по амплуа "непопадающий" smile Или "непопадятел"? Датский вратарь короче smile
Регистрация: 29.01.2017
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