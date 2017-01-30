Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Бывший генподрядчик "Зенит-Арены" считает, власти Петербурга недоплатили ему 962 млн рублей

Холдинг "Трансстрой" и входящая в него компания "Инжтрансстрой-СПБ" подали два иска на общую сумму 962,3 млн рублей к комитету по строительству Петербурга в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В картотеке дел содержатся сведения о подаче искового заявления "Инжиниринговой корпорация "Трансстрой-СПБ" на сумму 749,7 млн рублей и иске корпорации "Трансстрой" на сумму 212,6 млн рублей к комитету по строительству Санкт-Петербурга. Оба иска поданы 25 января, тексты исковых заявлений в картотеке отсутствуют.

"Речь идет о выполненных, но не оплаченных заказчиком работах еще в первой половине прошлого года", - цитирует знакомого с ходом судебного разбирательства между "Инжтрансстроем" и городом источника "Газета.ru" со ссылкой на RNS.
Теги: Зенит-Арена Крестовский
Сегодня, 15:55
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: нико калуга (Сегодня, 17:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Блин,нет слов.Во ворюги,еще давай,мало.
Регистрация: 9.06.2015
№4 Написал: Крикс Новосибирск (Сегодня, 16:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Наглючие псы какие!!!
Регистрация: 4.11.2016
№3 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 16:35) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Какие то копейки, миллиардом больше, миллиардом меньше, никто даже не заметит, осталось занести кому надо процент от суммы и дело сдвинется в нужном направлении.


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 15:58) #
  • +2
  •  (2)

Теперь Общественность узнала сумму отката
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 15:58) #
  • +3
  •  (5)

Щас прямо и доплатят...С офшоров выведут и сразу доплатят.


--------------------
Перерыв,не болею.
Регистрация: 24.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.