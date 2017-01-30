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Daily Mail: Иванович сегодня вылетит в Россию на финальные переговоры с "Зенитом"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович сегодня вечером должен вылететь в Россию для финальных переговоров по переходу в "Зенит", сообщает Daily Mail.

Футболист сборной Сербии может заключить с петербургским клубом контракт на 2,5 года с опцией продления еще на сезон.

"Челси" готов отпустить футболиста бесплатно.
Теги: Иванович Челси Зенит Трансферы
Сегодня, 19:00
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26
(6)
№26 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:46) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: scorpion 69
мы окурки

Вы укурки. Бутылочку не выбрасывать?
Регистрация: 3.03.2007
№25 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Цитата: scorpion 69
не визжите,вы были 7 и будете ими

Кто были семь
Тот станет всемь

Не пыли, чумазый - собирай бычки.

да бычки вы любите подбирать мы окурки smile
Регистрация: 3.02.2011
№24 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:25) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ваганыч
Цитата: sanyapytilin
Отсюда вопрос... каким образом я наложил в штаны

самым банальным....


По себе Вагиныч судить не надо...
Регистрация: 6.01.2006
№23 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:17) #
  • -12
  •  (14)

И все-таки трубку взяла жена Конте.....

Или он труп, поэтому помчался в Зину, ненужный даже уже ненужному Бромвичу.
Регистрация: 3.03.2007
№22 Написал: Ваганыч (Сегодня, 20:13) #
  • -8
  •  (8)

Цитата: sanyapytilin
Отсюда вопрос... каким образом я наложил в штаны

самым банальным....


--------------------
с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№21 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:13) #
  • -9
  •  (11)

Цитата: scorpion 69
не визжите,вы были 7 и будете ими

Кто были семь
Тот станет всемь

Не пыли, чумазый - собирай бычки.
Регистрация: 3.03.2007
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
Рейтинг комментариев: -2 849

Слабак.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:01) #
  • -10
  •  (10)

Цитата: Кот МатроскиN
есть один жирный стаканный дятел да кучка голубого пула пассивно минусующих))

да пусть потеют до усрачки, мы всё равно в плюсе, наше дело правое
Регистрация: 7.12.2016
№18 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:54) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Я смотрю ты тоже не в плюсе)))))...


есть один жирный стаканный дятел да кучка голубого пула пассивно минусующих))

а рейтинг это для бомжей, хотя пришла пора и им его исправить smile


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№17 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:54) #
  • +11
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
свиньи не визжите,вы были 7 и будете ими покупаете всякий шлак
Регистрация: 3.02.2011
№16 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:51) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
Цитата: sanyapytilin
П.С. Можешь засранец не отвечать, читать виляния твои поросячьи уже тошно. Адьос.


Рейтинг комментариев: -2 849

ИННА

Если такие даунитосы как ты будут со слюней у рта и ором нажимать на кнопку минус. То у любого адекватного человека будет рейтинг в минус. А этот болельщик ЦСКА, сколько не читал его постов всегда все четко. И всегда адекватно.
А, что у тебя!? Одно хавно изо рта льется.
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:48) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кот МатроскиN
Цитата: sanyapytilin
П.С. Можешь засранец не отвечать, читать виляния твои поросячьи уже тошно. Адьос.


Рейтинг комментариев: -2 849

ИННА


Убил)))
вы же свиньи и минусуете.
Я смотрю ты тоже не в плюсе))))) только вы регистрируетесь каждый месяц по-новому. А я 11 лет на сайте. А ты то матроскин, то лепеха коровья, то еще кто...
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:43) #
  • -14
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
П.С. Можешь засранец не отвечать, читать виляния твои поросячьи уже тошно. Адьос.


Рейтинг комментариев: -2 849

ИННА


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№13 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Слава богу..сериал закончится...наконец-то...
Регистрация: 31.10.2013
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:38) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кот МатроскиN
Цитата: sanyapytilin
поэтому тупорылый здесь только ты. А, если интересно, можешь посмотреть достижения Ганчаренко в Википедии. У натальи карейры и таких нет.

а где хоть слово в новости о Спартаке?
в штаны наложил, изволь подтереться,
хотя тебе и так неплохо))))

Я тебе написал про достижения Ганчаренко.
Отсюда вопрос... каким образом я наложил в штаны)))
А ответил я на конкретный комментарий конкректному человеку. А ты влез свинья своим вонючим рылом в чужой разговор, еще и тренера ЦСКА приплёл.
Отсюда вывод. Навалил в штаны только ты, но это нормально для тебя...
П.С. Можешь засранец не отвечать, читать виляния твои поросячьи уже тошно. Адьос.
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:35) #
  • -11
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
поэтому тупорылый здесь только ты. А, если интересно, можешь посмотреть достижения Ганчаренко в Википедии. У натальи карейры и таких нет.

а где хоть слово в новости о Спартаке?
в штаны наложил, изволь подтереться,
хотя тебе и так неплохо))))


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№10 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 19:31) #
  • -13
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
А как же звонок Кареры Конте? Неужто Корнте так и не вспомнил, кто же ему звонил?

Указ Путина - убрать расходы бюджетных организаций на проф. спорт слыхал? Это ваши последние потуги..ха,ха,ха
Регистрация: 7.06.2016
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:28) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кот МатроскиN
Цитата: sanyapytilin
Кто такой каррейра и кто такой Конте...

Лошадь ты на редкость тупорыла,что собственно не удивительно
что про своего тренера напишешь только обьективно?
Зеро епт smile

Тут был вопрос о звонке физрука тренеру Конте, а не о тренере ЦСКА, поэтому тупорылый здесь только ты. А, если интересно, можешь посмотреть достижения Ганчаренко в Википедии. У натальи карейры и таких нет.
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: скальп (Сегодня, 19:26) #
  • -8
  •  (16)

Цитата: Кот МатроскиN
Лошадь ты на редкость тупорыла,что собственно не удивительно
что про своего тренера напишешь только обьективно?

ему стыдно написать чем Слуцкий занимался с Гончаренко smile
Регистрация: 24.12.2016
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:25) #
  • -10
  •  (18)

Цитата: Kolpino2
А как же звонок Кареры Конте?


Был, был звонок! Конте сказал, что всё в порядке - "двухсотого" отправляет.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№6 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 19:25) #
  • +6
  •  (8)

Если сложится, то проходной двор закончится.
А тогда "А не замахнуться ли нам на Вильяма, нашего Вильямовича Шекспира?!"
Хотя этот парень по уровню и в ЛЧ должен сделать всё правильно.
Но загадывать пока ой как рано.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:23) #
  • -11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Кто такой каррейра и кто такой Конте...

Лошадь ты на редкость тупорыла,что собственно не удивительно
что про своего тренера напишешь только обьективно?
Зеро епт smile


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:17) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kolpino2
А как же звонок Кареры Конте? Неужто Корнте так и не вспомнил, кто же ему звонил?

Моська, знать она сильна...
Кто такой каррейра и кто такой Конте...
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:11) #
  • +6
  •  (16)

А как же звонок Кареры Конте? Неужто Корнте так и не вспомнил, кто же ему звонил?
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:05) #
  • +11
  •  (19)
Болеет за:
ЦСКА
Большая удача, если подпишут. Но на зп придется раскошелиться...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:05) #
  • +8
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Неплохо. Защитник мирового уровня. Но больше был бы рад Настасичу.
Регистрация: 13.08.2015
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