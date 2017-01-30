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"Леганес" интересуется Ласина Траоре

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступавший в первой части сезона на правах аренды за ЦСКА, может перебраться в "Леганес", утверждает Periodista de Leganés.

Ранее сообщалось, что на ивуарийца претендуют "Бешикташ" и хихонский "Спортинг".
Теги: Траоре ЦСКА
Сегодня, 20:23
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