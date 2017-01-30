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Юрий Сёмин и Дмитрий Хохлов поддержали акцию #ЖивиКубань

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин, и наставник "Динамо-2" Дмитрий Хохлов поддержали объявленную рядом любителей футбола в Краснодаре акцию #ЖивиКубань. Об этом (с фотографиями) сообщает "старейшая группа болельщиков ФК "Кубань" в социальной сети VK.com

Юрий Сёмин и Дмитрий Хохлов поддержали акцию #ЖивиКубань


Как известно, Юрий Сёмин заканчивал футбольную карьеру в качестве игрока в в футбольном клубе "Кубань", проведя в сезонах с 1978 по 1980 годы 94 матча, забив при этом 14 мячей. Более того, тренерская карьера Юрий Сёмина также стартовала в "Кубани" - в 1982 году.

Юрий Сёмин и Дмитрий Хохлов поддержали акцию #ЖивиКубань


Дмитрий Хохлов - один из лучших воспитанников краснодарской футбольной школы. Сыграл за сборную России 52 матча, при этом ни одной минуты - за "Кубань" в официальном матче. В первой четверти сезона 2015/16 возглавлял команду в качестве главного тренера. Был уволен в связи с "отсутствием результата и профессионального роста игроков" на фоне невыплаты футболистам зарплат.

Акция #ЖивиКубань была начата рядом болельщиков футбольного клуба "Кубань" как попытка привлечь внимание к текущим проблемам команды, для её спасения. Ранее к акции присоединились бывшие футболисты желто-зеленых Андрей Ещенко, Ивелин Попов, Арас Озбилис, Сергей Ткачев, Артур Тлисов, Георге Джиджел Букур, Роман Ленгиел, Мохаммед Рабиу и другие

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече со студентами КубГУ, отвечая на вопрос о судьбе ФК "Кубань" говорил о том что текущая задолженность клуба составляет 2 миллиарда рублей.
Теги: Кубань Семин Хохлов
Сегодня, 22:54
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№1 Написал: KubanoidVM (Сегодня, 23:12) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
#ЖивиКубань
Регистрация: 26.01.2017
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