Джузеппе Бергоми: "Интер" сыграет вничью с "Ювентусом"

Бывший защитник миланского "Интера" Джузеппе Бергоми поделился ожиданиями накануне матча 23-го тура чемпионата Италии между миланцами и туринским "Ювентусом".



"Интер" в последнее время прибавил. Команда набралась уверенности и подходит к принципиальному матчу в хорошем расположении духа. Думаю, "Интер" сыграет вничью с "Ювентусом", — цитирует Бергоми La Gazzetta dello Sport.