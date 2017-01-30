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Джузеппе Бергоми: "Интер" сыграет вничью с "Ювентусом"

Бывший защитник миланского "Интера" Джузеппе Бергоми поделился ожиданиями накануне матча 23-го тура чемпионата Италии между миланцами и туринским "Ювентусом".

"Интер" в последнее время прибавил. Команда набралась уверенности и подходит к принципиальному матчу в хорошем расположении духа. Думаю, "Интер" сыграет вничью с "Ювентусом", — цитирует Бергоми La Gazzetta dello Sport.
Теги: Интер Ювентус
Вчера, 23:28
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