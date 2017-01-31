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Краснодарское УФСБ изымает документы по реконструкции стадиона "Фишт"?

В здании администрации Краснодарского края сотрудниками УФСБ проведены оперативно-розыскные мероприятия для расследования коррупции при выдаче разрешения на строительство и недоделок на стадионе «Фишт» (Сочи) – об этом сообщил в твиттере главный редактор телепрограммы «Советская Кубань» Вячеслав Потапов, в прошлом – руководитель управления по контролю за самовольным строительством администрации Краснодара.

Краснодарское УФСБ изымает документы по реконструкции стадиона "Фишт"?


По его утверждениям, это уже повторные оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в администрации региона: «Это второе ОРМ (Оперативно-розыскные мероприятия - прим. ред.). В пятницу была выемка документов.»

Ранее, 27 января 2017 Потапов также сообщал в твиттере, что «стадион «Фишт» не принят ростехнадзором из-за «существенных недоделок»
Чуть позже, на своей странице в Facebook, главред «Советской Кубани» опубликовал более подробную информацию:


Источник сообщает, что молчаливые оперативники Краснодарского УФСБ проводят обыск в кабинете заместителя губернатора Кондратьева, на 3-м этаже. Изымаются документы по реконструкции стадиона "Фишт", который по причине существенных недоделок, создающих угрозу безопасности на днях отказался принимать в эксплуатацию Ростехнадзор. Также имеются претензии к порядку выдачи разрешений на строительство. Говорят разрешения выдавались по команде одного из вице-губернаторов, причём услуга была платной. Вот в чём фокус! Называют фантастические цифры - от 5 млн. рублей!



При этом отметим, что 26 января 2017 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании в Сочи оргкомитета края по подготовке и проведению Кубка Конфедераций 2017 года говорил о 95% готовности стадиона:

– Готовность 95 процентов, но оставшиеся пять важны – это коммуникации. Стадион не должен быть муляжом, он должен функционировать бесперебойно, и если понадобится, для этого надо работать 24 часа в сутки. Тестовые соревнования через два месяца – за их проведение в срок каждый несет персональную ответственность, – цитирует главу региона официальный сайт администрации Краснодарского края

Как пояснено в публикации на официальном портале, Вениамин Кондратьев подчеркнул, что необходимо соблюсти все технические регламенты и юридические формальности, провести категорирование стадиона, получить паспорт безопасности.

– Это безопасность, продиктованная жизнью. Здесь будут люди со всего мира. Обеспечить антитеррористическую защищенность – одна из первостепенных задач, – сообщает ресурс admkrai.krasnodar.ru

Напомним, что стадион «Фишт» был построен к Олимпиаде 2014 года. В связи с проведением в России в 2018 году чемпионата Мира по футболу он подвергся реконструкции.

В 2017 году, с 17 июня по 2 июля, стадион в Сочи должен принимать матчи тестового в преддверии Чемпионата Мира по футболу турнира – «Кубка Конфедераций 2017»
Сегодня, 00:41
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№1 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 01:41) #
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Карточные домики сыплются на глазах!!
Регистрация: 17.12.2015
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