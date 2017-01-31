Краснодарское УФСБ изымает документы по реконструкции стадиона "Фишт"?



Источник сообщает, что молчаливые оперативники Краснодарского УФСБ проводят обыск в кабинете заместителя губернатора Кондратьева, на 3-м этаже. Изымаются документы по реконструкции стадиона "Фишт", который по причине существенных недоделок, создающих угрозу безопасности на днях отказался принимать в эксплуатацию Ростехнадзор. Также имеются претензии к порядку выдачи разрешений на строительство. Говорят разрешения выдавались по команде одного из вице-губернаторов, причём услуга была платной. Вот в чём фокус! Называют фантастические цифры - от 5 млн. рублей!



