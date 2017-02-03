Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Вячеслав Булавин: Дзюбу сделали капитаном "Зенита" не назло "Спартаку"

Вячеслав Булавин: Дзюбу сделали капитаном "Зенита" не назло "Спартаку" Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал переход в команду Бранислава Ивановича, отсутствие Йоанна Молло и Андрея Лунёва в заявке на Лигу Европы, а также назначение Артёма Дзюбы капитаном.

- Как вы относитесь к переходу Ивановича:

Зная, что игроки центральной зоны обороны регулярно допускают ошибки, естественно, столь опытный футболист, прошедший через сильный чемпионат Англии, выигравший всё, что было возможным, в том числе и еврокубки, подойдёт "Зениту". Несмотря на его 32 года, он придётся ко двору, а сам Бранислав в интервью говорит, что рад вернуться в Россию и выступать за такой, как он говорит, большой клуб.

- Вас не смущает, что у него в текущем сезоне было минимальное количество игровой практики?

Это же было на протяжении лишь первой части сезона, на сборах Иванович сумеет набрать оптимальных кондиций. Он сам прекрасно знает, как себя подготовить. Конечно, какое-то время он будет адаптироваться к требованиям Луческу, но его формы хватит для чемпионата России. Опыт игрока своё дело сделает.

- Как вы относитесь к переходу Молло? И почему, на ваш взгляд, он не был заявлен на Лигу Европы?

Мне понравился этот игрок по выступлениям за "Крылья Советов". Индивидуально очень хорош, соответствующий дриблинг. Немного, конечно, пренебрегает командной игрой, но технически очень оснащён. Мне это нравится, хотя многих это не устроит. Луческу наверняка будет требовать от него командной игры, налаживать у француза дисциплину. В "Крыльях" ему позволяли делать всё, а здесь чуть иначе всё будет, поэтому Йоанну нужно будет адаптироваться в команде.

Что же касается его отсутствия в заявке, то я этого вообще не понял. Да, вносить зимой в заявку новых футболистов можно не много, но в заявке присутствует Новосельцев, который, очевидно, сейчас к игре на высоком уровне не готов. Возможно, Луческу решил оставить побольше защитников, т.к. хавбеков в команде много. Возможно, не включён француз из-за адаптации... но такому решению я в любом случае был удивлён.

- Также в заявку на Лигу Европы не попал Лунёв. Означает ли это, что в оставшейся части сезона экс-голкипер "Уфы' не планируется Луческу как основной страж ворот?

Нет, поскольку у вратарей судьба совсем иная. Переход Лунёва очень сильно увеличил конкуренцию голкиперов в клубе, что позволит всем вратарям прогрессировать. Возможно, Луческу исходил из отсутствия у Лунёва опыта выступлений на международном уровне, когда таковой имеется у Лодыгина и М. Кержакова. На Лунёве же тренер наверняка рассчитывает.

- Многие посчитали, что решение назначить Дзюбу капитаном принято назло "Спартаку"...

Нет, конечно! Такого не бывает! Ни в коем случае. Луческу ведь наверняка особо и не знает историю отношений Дзюбы и "Спартака", поэтому я не сомневаюсь, что это решение принималось отталкиваясь от "красно-белых".

А решение это нормальное, ничего странного нет. Чувства Хави Гарсии? А вдруг испанец сам предложил сменить капитана?! Такое вполне возможно. Если бы команда была бы против Дзюбы-капитана, уверен, что коллектив бы своё несогласие тренеру высказал.
Теги: Булавин Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 20:48
Напечатать
15
(2)
№15 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
по барабану


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: golden Axe
в дупло себе он чопик загонит

Просрали звезду Трахтенберги мля.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: perekos Самара (Сегодня, 21:32) #
  • -1
  •  (3)
online

насрать кем средь голубых сделали зюбу-никому кроме бачков это не интересно


--------------------
Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
№12 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 21:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Причём тут спартак предположить что капитана в зените назначают кому то назло, может или дурак или журналюга
Регистрация: 22.03.2014
№11 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Неужели кто то всерьёз думает , что Спартаку есть дело до того , кто в Зените капитан ? Детский лепет . Хоть одиннадцать капитанов , хоть ни одного .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№10 Написал: mustang (Сегодня, 21:11) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
какое спартаку дело кто у бомжей капитан
Регистрация: 23.12.2015
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:11) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Дзюба загонит осиновый кол мясу в сердце, значит выбор правильный.

в дупло себе он чопик загонит
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 21:06) #
  • +4
  •  (4)
online

ДЗЮБУ СДЕЛАЛИ КАПИТАНОМ "ЗЕНИТА" НЕ НАЗЛО "СПАРТАКУ"

Да похрену кто в Зените капитан, раздули сенсацию.
Регистрация: 27.01.2009
№7 Написал: Гладиатор Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
высасывают сенсации из х.. (пальца)


--------------------
Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008
№6 Написал: Ваганыч (Сегодня, 20:59) #
  • +3
  •  (5)

Вот правильно .... Молодец.... Не " назло " , а " напоржать ".... Вот мы и угораем над бамжами .... Ну их вроде для этого и придумали....


--------------------
с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:59) #
  • -6
  •  (8)
online

Дзюба загонит осиновый кол мясу в сердце, значит выбор правильный.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:56) #
  • +3
  •  (5)
online

Дзюбу сделали капитаном назло здравому смыслу. Все остальное - пустопорожние слова.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да не оправдывайтесь с этим назначением.Раз пригрели,обласкали,возвысили,
сделали из быдла джентльмена,то теперь глотайте это дерьмо исключительно сами,без ссылок на Спартак.И не нужно больше оправдательных речей.зенит нашёл себе капитана,болельщики кумира,а вираж..а вираж в очередной раз сглотнёт.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:54) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и ладно. Чо теперь.
Много шуму из ничего. У нас вон Глушаков капитанит в этом году.
Хоть бы один сказал, что назло паравозам. Нет все тихо.
Главное про Спартак написать. Клики обеспечены.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 20:52) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Какая глупость.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.