Вячеслав Булавин: Дзюбу сделали капитаном "Зенита" не назло "Спартаку"

Бывший защитник "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью дляпрокомментировал переход в команду Бранислава Ивановича, отсутствие Йоанна Молло и Андрея Лунёва в заявке на Лигу Европы, а также назначение Артёма Дзюбы капитаном.Зная, что игроки центральной зоны обороны регулярно допускают ошибки, естественно, столь опытный футболист, прошедший через сильный чемпионат Англии, выигравший всё, что было возможным, в том числе и еврокубки, подойдёт "Зениту". Несмотря на его 32 года, он придётся ко двору, а сам Бранислав в интервью говорит, что рад вернуться в Россию и выступать за такой, как он говорит, большой клуб.Это же было на протяжении лишь первой части сезона, на сборах Иванович сумеет набрать оптимальных кондиций. Он сам прекрасно знает, как себя подготовить. Конечно, какое-то время он будет адаптироваться к требованиям Луческу, но его формы хватит для чемпионата России. Опыт игрока своё дело сделает.Мне понравился этот игрок по выступлениям за "Крылья Советов". Индивидуально очень хорош, соответствующий дриблинг. Немного, конечно, пренебрегает командной игрой, но технически очень оснащён. Мне это нравится, хотя многих это не устроит. Луческу наверняка будет требовать от него командной игры, налаживать у француза дисциплину. В "Крыльях" ему позволяли делать всё, а здесь чуть иначе всё будет, поэтому Йоанну нужно будет адаптироваться в команде.Что же касается его отсутствия в заявке, то я этого вообще не понял. Да, вносить зимой в заявку новых футболистов можно не много, но в заявке присутствует Новосельцев, который, очевидно, сейчас к игре на высоком уровне не готов. Возможно, Луческу решил оставить побольше защитников, т.к. хавбеков в команде много. Возможно, не включён француз из-за адаптации... но такому решению я в любом случае был удивлён.Нет, поскольку у вратарей судьба совсем иная. Переход Лунёва очень сильно увеличил конкуренцию голкиперов в клубе, что позволит всем вратарям прогрессировать. Возможно, Луческу исходил из отсутствия у Лунёва опыта выступлений на международном уровне, когда таковой имеется у Лодыгина и М. Кержакова. На Лунёве же тренер наверняка рассчитывает.Нет, конечно! Такого не бывает! Ни в коем случае. Луческу ведь наверняка особо и не знает историю отношений Дзюбы и "Спартака", поэтому я не сомневаюсь, что это решение принималось отталкиваясь от "красно-белых".А решение это нормальное, ничего странного нет. Чувства Хави Гарсии? А вдруг испанец сам предложил сменить капитана?! Такое вполне возможно. Если бы команда была бы против Дзюбы-капитана, уверен, что коллектив бы своё несогласие тренеру высказал.