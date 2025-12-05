Матчи Скрыть

"Акрон" не вылетел на матч с "Зенитом" в РПЛ в запланированное время - источник

Футболисты "Акрона" не смогли вовремя вылететь на матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с "Зенитом".
Фото: официальный сайт "Зенита"
Тольяттинский "Акрон" столкнулся с логистическими трудностями при попытке вылететь в Санкт-Петербург, где команда должна провести заключительный матч осенней части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. По данным источника, прибыв в аэропорт клуб столкнулся с тем, что самолёт был внезапно переназначен на Тюмень для осуществления другого задержанного рейса.

Сообщается, что личные вещи футболистов несколько раз сдавали в багаж и возвращали обратно владельцам. Таким образом, как утверждается, команде сорвали цикл подготовки к игре многочасовой задержкой.

После 17 проведённых матчей "Акрон" занимает девятое место в РПЛ с 21 набранным очком. "Зенит" располагается на третьей строчке в таблице. У сине-бело-голубых 36 очков после 17 игр, а отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.

Источник: "Чемпионат".

