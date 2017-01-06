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Хосеп Гвардиола: Браво достаточно умен и опытен, чтобы адаптироваться к АПЛ
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту вратаря команды Клаудио Браво, который подвергался критике.
"Он достаточно умен, он достаточно опытен, он попал в пятерку лучших вратарей мира. У него был опыт игры в Европе, по всему миру, в Южной Америке, где интенсивность матчей также очень высока.
Он немедленно понял, что ему нужно быть осторожным с верховыми мячами, летящими в штрафную. Он знает свои возможности. Необязательно читать газеты или комментарии тренера, которые говорят: "Будь здесь, аккуратнее вот здесь, здесь все по-другому".
Ему нужно адаптироваться, это нужно делать всем – вратарям, защитникам, полузащитникам и нападающим. Я знаю, что люди сосредоточены на Клаудио, но почему он должен адаптироваться, а другие – нет?
Я видел многих вратарей, у которых, как и у Клаудио, были проблемы с верховыми мячами, но потом я видел, как они бились за эти мячи. Не только Клаудио Браво на этом пути", – сказал Гвардиола.
Sports.ru
"Он достаточно умен, он достаточно опытен, он попал в пятерку лучших вратарей мира. У него был опыт игры в Европе, по всему миру, в Южной Америке, где интенсивность матчей также очень высока.
Он немедленно понял, что ему нужно быть осторожным с верховыми мячами, летящими в штрафную. Он знает свои возможности. Необязательно читать газеты или комментарии тренера, которые говорят: "Будь здесь, аккуратнее вот здесь, здесь все по-другому".
Ему нужно адаптироваться, это нужно делать всем – вратарям, защитникам, полузащитникам и нападающим. Я знаю, что люди сосредоточены на Клаудио, но почему он должен адаптироваться, а другие – нет?
Я видел многих вратарей, у которых, как и у Клаудио, были проблемы с верховыми мячами, но потом я видел, как они бились за эти мячи. Не только Клаудио Браво на этом пути", – сказал Гвардиола.
Sports.ru
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