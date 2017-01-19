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Вячеслав Танковский: за месяц без футбола все уже соскучились по матчам
Полузащитник "Шахтёра" Вячеслав Танковский рассказал об особенностях сборов в Испании.
"Первые три дня все занятия проходили в основном с мячом. Затем тренеры постепенно начали вводить и беговую работу. От сессии к сессии повышали интенсивность и нагрузки. Конечно, после отдыха всегда тяжеловато войти в ритм. Но мы и в отпуске не сидели сложа руки, занимались, поддерживали форму. Поэтому сейчас чувствуем себя отлично. Думаю, что первую неделю мы будем делать акцент на физической подготовке, а лишь затем начнется игровая часть предсезонки. Так что сейчас работаем в режиме двух тренировок, посещаем тренажерный зал и в конце закрепим все это спаррингом. За месяц без футбола все уже соскучились по матчам, хочется поскорее выйти на поле", – приводит слова игрока официальный сайт команды.
"Первые три дня все занятия проходили в основном с мячом. Затем тренеры постепенно начали вводить и беговую работу. От сессии к сессии повышали интенсивность и нагрузки. Конечно, после отдыха всегда тяжеловато войти в ритм. Но мы и в отпуске не сидели сложа руки, занимались, поддерживали форму. Поэтому сейчас чувствуем себя отлично. Думаю, что первую неделю мы будем делать акцент на физической подготовке, а лишь затем начнется игровая часть предсезонки. Так что сейчас работаем в режиме двух тренировок, посещаем тренажерный зал и в конце закрепим все это спаррингом. За месяц без футбола все уже соскучились по матчам, хочется поскорее выйти на поле", – приводит слова игрока официальный сайт команды.
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