Антонио Конте: сожалею, что Иванович уходит, но это футбол

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сожалеет об уходе защитника Бранислава Ивановича."В "Челси" Иванович провел много матчей и выиграл много трофеев. Ему 32 года, и у него еще много лет впереди на самом высоком уровне. Тем не менее мы должны уважать решение игрока. Естественно, когда футболист не получает много игровой практики, он обдумывает вариант с трансфером.Я с уважением отношусь к Ивановичу и сожалею, что он уходит. Это футбол, нужно быть готовым к таким ситуациям", — цитирует Конте Sky Sports.