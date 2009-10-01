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Антонио Конте: сожалею, что Иванович уходит, но это футбол

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сожалеет об уходе защитника Бранислава Ивановича.

"В "Челси" Иванович провел много матчей и выиграл много трофеев. Ему 32 года, и у него еще много лет впереди на самом высоком уровне. Тем не менее мы должны уважать решение игрока. Естественно, когда футболист не получает много игровой практики, он обдумывает вариант с трансфером.

Я с уважением отношусь к Ивановичу и сожалею, что он уходит. Это футбол, нужно быть готовым к таким ситуациям", — цитирует Конте Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Конте Иванович Челси Зенит
Сегодня, 20:30
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7
(3)
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
"Вот такого я хочу!"
Тычет Зина пальчик
Абрамович в стойку - "Чу!"
Он хороший мальчик.

Так решается вопрос
Всем другим наука
Вова Путин - главный босс,
Жид трусливый - cykа.

Цитата: sanyapytilin
За вашу свинятню переживать никогда не буду, если только сам дьявол против вас играть будет, а разделение по городам вообще не понимаю, если ты ориентируешься на кучку дебилов, которые кричат "москали", то это твоя ограниченность и злость на весь мир.

Раньше был поумнее. Скажи кто твой друг... Уже полностью соответствуешь.

Поэтому вас и не жаль.


Нет у меня такого друга. Есть люди, а есть нелюди.
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:45) #
  • -4
  •  (6)

"Вот такого я хочу!"
Тычет Зина пальчик
Абрамович в стойку - "Чу!"
Он хороший мальчик.

Так решается вопрос
Всем другим наука
Вова Путин - главный босс,
Жид трусливый - cykа.

Цитата: sanyapytilin
За вашу свинятню переживать никогда не буду, если только сам дьявол против вас играть будет, а разделение по городам вообще не понимаю, если ты ориентируешься на кучку дебилов, которые кричат "москали", то это твоя ограниченность и злость на весь мир.

Раньше был поумнее. Скажи кто твой друг... Уже полностью соответствуешь.

Поэтому вас и не жаль.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:43) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Цитата: sanyapytilin
Похоже, Зенит можно поздравить.

Цветы купить не забудь, московский "патриот".

За вашу свинятню переживать никогда не буду, если только сам дьявол против вас играть будет, а разделение по городам вообще не понимаю, если ты ориентируешься на кучку дебилов, которые кричат "москали", то это твоя ограниченность и злость на весь мир.
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:39) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: sanyapytilin
Похоже, Зенит можно поздравить.

Цветы купить не забудь, московский "патриот".
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:36) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь проппера и избавиться от Юсупова, Рязанцева и прочего ненужного балласта и идеально


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:34) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Сам Конте сожалеет. А это не Каррера, который у Антонио работал на подсо/с/е.
А для свиней это плохой трансфер. ну-ну!
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:33) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Похоже, Зенит можно поздравить.
Регистрация: 6.01.2006
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