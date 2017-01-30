Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Селюк: я обязательно привезу Джафара в российский чемпионат

Футбольный агент Дмитрий Селюк раcсказал о перспективах форварда Джафара, который недавно не подошёл ЦСКА и сейчас находится в расположении "Актобе".

"Пока Джафар не подписывал контракта с "Актобе". Сейчас Джафар находится в расположении казахстанского клуба в Турции, но ещё несколько клубов следят за ним. "Актобе" покупает центрального защитника Седрика из "Партизана" и нуждается в нападающем. Казахстанский клуб наблюдал за ситуацией с Джафаром и ЦСКА и, когда "армейцы" отказались от игрока, сделали шаг навстречу. Могу сказать, что пока "Актобе" выдаёт желаемое за действительное.

У меня сейчас много дел в Европе, поэтому будущее Джафара прояснится через пару дней. Кто мне нравится больше — Оланаре или Джафар? Оланаре – это хороший футболист, но мне не известно, как он будет играть после такой серьёзной травмы. Джафар – восходящая звезда, а Оланаре уже 22 года. Жизнь всё покажет, но я обязательно привезу Джафара в российский чемпионат. Рано или поздно он будет играть в России, и мы все за ним понаблюдаем", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
Теги: Селюк Актобе
Вчера, 23:50
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 01:04) #
  • -1
  •  (1)

Я думаю Селюку надо найти юных футболистов ч именами:Алибаба,Алладин и что то подобное.Легко продать будет:бренды то знакомые
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Sithe (Сегодня, 00:49) #
  • -3
  •  (3)

Джафару нищий еврей может получить только на шару smile
И вообще, селюки... Не отвлекайте всех полутора еще оставшихся длинноухих болельщиков от ЯВЛЕНИЯ! Витиньи народу... Или опять макака в сельву удрала? stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 29.01.2017
№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 00:42) #
  • -1
  •  (1)

Думаю,никогда о нем не услышим.Просто предпродажная подготовка.
Регистрация: 11.08.2008
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.