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Дмитрий Селюк: я обязательно привезу Джафара в российский чемпионат
Футбольный агент Дмитрий Селюк раcсказал о перспективах форварда Джафара, который недавно не подошёл ЦСКА и сейчас находится в расположении "Актобе".
"Пока Джафар не подписывал контракта с "Актобе". Сейчас Джафар находится в расположении казахстанского клуба в Турции, но ещё несколько клубов следят за ним. "Актобе" покупает центрального защитника Седрика из "Партизана" и нуждается в нападающем. Казахстанский клуб наблюдал за ситуацией с Джафаром и ЦСКА и, когда "армейцы" отказались от игрока, сделали шаг навстречу. Могу сказать, что пока "Актобе" выдаёт желаемое за действительное.
У меня сейчас много дел в Европе, поэтому будущее Джафара прояснится через пару дней. Кто мне нравится больше — Оланаре или Джафар? Оланаре – это хороший футболист, но мне не известно, как он будет играть после такой серьёзной травмы. Джафар – восходящая звезда, а Оланаре уже 22 года. Жизнь всё покажет, но я обязательно привезу Джафара в российский чемпионат. Рано или поздно он будет играть в России, и мы все за ним понаблюдаем", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
"Пока Джафар не подписывал контракта с "Актобе". Сейчас Джафар находится в расположении казахстанского клуба в Турции, но ещё несколько клубов следят за ним. "Актобе" покупает центрального защитника Седрика из "Партизана" и нуждается в нападающем. Казахстанский клуб наблюдал за ситуацией с Джафаром и ЦСКА и, когда "армейцы" отказались от игрока, сделали шаг навстречу. Могу сказать, что пока "Актобе" выдаёт желаемое за действительное.
У меня сейчас много дел в Европе, поэтому будущее Джафара прояснится через пару дней. Кто мне нравится больше — Оланаре или Джафар? Оланаре – это хороший футболист, но мне не известно, как он будет играть после такой серьёзной травмы. Джафар – восходящая звезда, а Оланаре уже 22 года. Жизнь всё покажет, но я обязательно привезу Джафара в российский чемпионат. Рано или поздно он будет играть в России, и мы все за ним понаблюдаем", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
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