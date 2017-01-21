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Сборная России может в июне сыграть против Бразилии

Российский футбольный союз работает над организацией в преддверии Кубка конфедераций матча между сборными России и Бразилии.

"Когда я был на прошлой неделе в Цюрихе, мы общались по поводу товарищеского матча с бразильцами. Работаем, пока надо потерпеть. У бразильцев запланирована игра в Австралии с Аргентиной , все билеты проданы. Мы работаем над тем, чтобы вторую игру в июне они провели с нами", - приводит ТАСС слова вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко.
Теги: Сборная России Мутко Сборная Бразилии
Сегодня, 18:37
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:46) #
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Июнь обещает быть "черным"?... Мудко рискует ударить мордой в грязь еще перед Конфидерацией...(((
Регистрация: 28.12.2015
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