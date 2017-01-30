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ФИФА осенью проинспектирует незадействованные в Кубке конфедераций стадионы ЧМ-2018

Комиссия Международной федерации футбола посетит с инспекционным визитом стадионы чемпионата мира - 2018, незадействованные в Кубке конфедераций, в сентябре-октябре, сообщает ТАСС на пресс-службу ФИФА.

"Визиты на стадионы запланированы в сентябре-октябре", - сообщили в ФИФА в ответ на запрос, когда комиссия организации посетит арены мирового первенства, которые не примут игры Кубка конфедераций.
Сегодня, 21:39
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