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Мордовия получит дополнительные средства на подготовку к ЧМ-2018

В пятницу, 27 января, в Саранске состоялась сессия Госсобрания РМ, в ходе которой выяснилось, что в Мордовию поступят дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку к ЧМ-2018, сообщает "Газета 13" .

Средства планируется направить на строительство нового пассажирского терминала аэропорта, реконструкцию в Саранске системы водоснабжения и водоотведения, строительство инженерных сетей в районе стадиона "Мордовия-Арена" и поддержку строительного комплекса в районе ЖК "Тавла". Кроме того, будет благоустроена территория около реки Инсар, где будут построены новые очистные сооружения.
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