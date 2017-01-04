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Даниэль Сикорски покинет "Химки" этой зимой
Нападающий "Химок" Даниэль Сикорски покинет команду этой зимой, сообщает "Матч ТВ".
Контракт Сикорского будет расторгнут по обоюдному согласию сторон. Причина — в запланированном урезании бюджета "Химок".
Контракт Сикорского будет расторгнут по обоюдному согласию сторон. Причина — в запланированном урезании бюджета "Химок".
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