"Клуб обратился в ЭСК РФС по трём моментам: неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади; грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка; желтая карточка Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч. Также по дисквалификации Дуарте клуб обратился в КДК", - заявил руководитель пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.
Московское дерби ЦСКА и "Спартака" прошло 25 апреля в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги, матч завершился нулевой ничьёй. После 25 сыгранных туров "армейцы" занимают седьмое место с 38-ю очками в активе, "красно-белые" идут на шестой строчке с 39-ю баллами, отставая от лидера "Зенита" на 11 очков. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с калининградской "Балтикой", а "Спартак" примет на своем поле московский "Локомотив".
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" будет добиваться справедливости в ЭСК по трем эпизодам в дерби с ЦСКА
"Спартак" обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по трем эпизодам в матче с ЦСКА.
Фото: Фк "Спартак"