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Андрей Гордеев возглавит "СКА-Хабаровск"

Новым главным тренером "СКА-Хабаровска" вместо ушедшего в "Анжи" Александра Григоряна станет Андрей Гордеев, сообщает Sportbox.

Контракт с 41-летним специалистом будет подписан в Абрау-Дюрсо, где команда начнет подготовку к весенней части первенства ФНЛ.
Теги: Гордеев СКА-Хабаровск
Сегодня, 18:10
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