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Андрей Гордеев: долго над предложением "СКА-Хабаровска" не раздумывал
Новый главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев заявил, что предложение возглавить команду стало для него неожиданным.
"Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным. Но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов в пользу СКА – руководство клуба ставит перед командой серьезные задачи. На сегодняшний день клуб и команда уже прошли определенный путь, но впереди решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться дальше с новыми силами, чтобы добиться результата. Все нюансы, касаемо предсезонной подготовки, комплектования буду решать уже на месте", - цитирует Гордеева официальный сайт клуба.
"Как вы понимаете, для меня предложение из Хабаровска было достаточно неожиданным. Но я долго над ним не раздумывал. Один из главных аргументов в пользу СКА – руководство клуба ставит перед командой серьезные задачи. На сегодняшний день клуб и команда уже прошли определенный путь, но впереди решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться дальше с новыми силами, чтобы добиться результата. Все нюансы, касаемо предсезонной подготовки, комплектования буду решать уже на месте", - цитирует Гордеева официальный сайт клуба.
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