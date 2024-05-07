- Если убрать голы, пропущенные на последних минутах, то ЦСКА был бы в тройке. Если смотреть по таблице, то сезон для ЦСКА провальный. Мы привыкли видеть команду не ниже четвёртого или пятого места, а тут - восьмое. Для команды ещё тяжёлая концовка сезона. Но когда нам трудно, мы крепчаем - армейский девиз, - передаёт слова Чанова "Чемпионат".
Матч 27 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Рубин" завершился вничью со счётом 2:2, при этом казанцы сравняли счёт на 90+2-й минуте игры.
Красно-синие занимают в турнирной таблице РПЛ восьмое место, набрав 39 очков в 27 матчах, в активе идущего девятым "Рубина" на 1 очко меньше. ЦСКА утратил математические шансы на попадание в тройку лидеров по итогам чемпионата и отстаёт от занимающего четвёртое место "Локомотива" на 5 очков.
Чанов: сезон для ЦСКА провальный. Но когда нам трудно, мы крепчаем - армейский девиз
Экс-голкипер и экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал турнирную ситуацию "армейцев" после домашней ничьей с "Рубином" (2:2) в рамках 27 тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА