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Дмитрий Горин возглавил "Шинник"

Известный в прошлом игрок в мини-футбол Дмитрий Горин назначен генеральным директором ярославского "Шинника", такое решение было принято на заседании совета учредителей клуба. Предложение возглавить "Шинник" он получил от врио губернатора региона Дмитрия Миронова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"От главы региона Дмитрия Миронова поступило предложение возглавить футбольный клуб "Шинник". Недолго думая, я сразу согласился. Я знал, какие в клубе проблемы и что делать, чтобы их решить. Первоочередные мои шаги - подготовка команды к сборам, которые пройдут в Турции и на Кипре. В ближайшее время решится вопрос с выбором спонсора клуба", - приводит слова 44-летнего Горина ТАСС.
Теги: Шинник
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