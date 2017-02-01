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"Барселоне" предложено сыграть на новом стадионе "Динамо" в 2018 году

"Барселоне" отправлен запрос на проведение товарищеского матча с "Динамо" в 2018 году на новом стадионе московского клуба, сообщил руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

"Правильно было бы сыграть с "Барселоной". Мы отправили запрос и ведем переговоры. Это сложный процесс, и если матч состоится, то это будет 2018 год", - цитирует Перегудова ТАСС.

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.
Теги: Барселона Динамо
Сегодня, 17:46
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5
(1)
№5 Написал: скальп (Сегодня, 18:10) #
  • -1
  •  (1)

все таки не зря говорят,закусывать надо
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:06) #
  • -1
  •  (1)

laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: sunsun (Сегодня, 18:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Важно что бы они играли основным составом а не пятым-шестым но за это надо заплатить! А где деньги Зин!?

Чем это важно? обычный товарняк...
Важно, чтобы Динамо стало сильным клубом и играло на классном стадионе, а остальное - фигня.
Регистрация: 26.07.2016
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:59) #
  • +2
  •  (4)

Важно что бы они играли основным составом а не пятым-шестым но за это надо заплатить! А где деньги Зин!?
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: sunsun (Сегодня, 17:54) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Может всё-таки пригласить команду из Сегунды?
Регистрация: 26.07.2016
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