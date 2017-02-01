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"Барселоне" предложено сыграть на новом стадионе "Динамо" в 2018 году
"Барселоне" отправлен запрос на проведение товарищеского матча с "Динамо" в 2018 году на новом стадионе московского клуба, сообщил руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.
"Правильно было бы сыграть с "Барселоной". Мы отправили запрос и ведем переговоры. Это сложный процесс, и если матч состоится, то это будет 2018 год", - цитирует Перегудова ТАСС.
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.
"Правильно было бы сыграть с "Барселоной". Мы отправили запрос и ведем переговоры. Это сложный процесс, и если матч состоится, то это будет 2018 год", - цитирует Перегудова ТАСС.
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, который будет вмещать около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.
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