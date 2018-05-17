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"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей

Требования к соискателям следующие: опыт работы в данной должности, хороший литературный русский язык, знание спортивной тематики, приветствуется иностранный язык.

Обязанности: мониторинг информационных ресурсов, рерайт, публикация новостей на сайт и т. д.

Работа удаленная. Оплата по договоренности. График работы: с 08-00 до 16-00 по мск с понедельника по субботу

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