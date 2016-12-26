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В связи с крушением Ту-154, 26 декабря в России объявлен общенациональный траур
25 декабря 2016 года, примерно в 5:40 Ту-154 министерства обороны России, совершая рейс из Сочи в Сирию, вскоре после взлёта пропал с радаров авиадиспетчеров и прекратил выходить на связь. Чуть позже появилась официальная информация об обнаружении осколков авиаборта в Чёрном море.
Известно, что на борту находилось 92 человека.
Среди них были военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, девять наших коллег – журналистов различным средств массовой информации (известно про представителей Первого канала, НТВ, и «Звезды»), глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная также как доктор Лиза).
Полный список находившихся на борту авиалайнера был опубликован на официальном сайте министерства обороны РФ и доступен по ссылке
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12106925@egNews
На текущий момент причины произошедшего неизвестны, а спасательная операция продолжается. Как сообщает Газета.ру:
В истории авиации, на самом деле известны случаи вынужденной посадки авиабортов на воду, однако ситуаций когда подобные инциденты происходили без жертв за всю историю мировой авиации крайне мало. И подобный исход скорее считается чудом.
К несчатью, все ныне известные факты говорят, что, скорее всего - в этот раз подобного чуда, увы, не случилось.
Все пассажиры до обнаружения их тел официально должны считаться пропавшими без вести, а спасательная операция – продолжаться до тех пор, пока будет хоть минимальный шанс обнаружить выживших. Но, к несчастью, скорее всего все находившиеся на борту погибли.
26 декабря президентом Российской Федерации был объявлен днём всероссийского траура.
В.Путин: Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Чёрным морем сегодня утром.
- Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит Министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано всё для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших.
- Завтра в России будет объявлен общенациональный траур.
Соответствующий документ был опубликован на портале Kremlin.ru (http://kremlin.ru/acts/news/53589).
Согласно данному указу 26 декабря по всей стране будут приспущены Государственные флаги, а учреждениями культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Все сотрудники портала Rusfootball.info выражают свои соболезнования родным и близким погибших…
Известно, что на борту находилось 92 человека.
Среди них были военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, девять наших коллег – журналистов различным средств массовой информации (известно про представителей Первого канала, НТВ, и «Звезды»), глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная также как доктор Лиза).
Полный список находившихся на борту авиалайнера был опубликован на официальном сайте министерства обороны РФ и доступен по ссылке
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12106925@egNews
На текущий момент причины произошедшего неизвестны, а спасательная операция продолжается. Как сообщает Газета.ру:
"Разбившимся самолетом управляли опытные летчики, уже имевшие ранее дело с опасными ситуациями на Ту-154. В частности, в состав экипажа входил подполковник российских ВКС, штурман Александр Петухов.
29 апреля 2011 года он был на борту Ту-154, который едва не разбился на подмосковном аэродроме Чкаловский. На сохранившейся с тех пор видеозаписи видно, как «тушка» заваливается при посадке сначала на одно крыло, потом на другое. Первый заход на посадку окончился неудачно, и казалось, самолет обречен. Однако каким-то чудом пилотам удается выровнять машину и все-таки приземлиться. Ту-154 выкатился за пределы полосы, но все, кто тогда был на борту, остались живы."
29 апреля 2011 года он был на борту Ту-154, который едва не разбился на подмосковном аэродроме Чкаловский. На сохранившейся с тех пор видеозаписи видно, как «тушка» заваливается при посадке сначала на одно крыло, потом на другое. Первый заход на посадку окончился неудачно, и казалось, самолет обречен. Однако каким-то чудом пилотам удается выровнять машину и все-таки приземлиться. Ту-154 выкатился за пределы полосы, но все, кто тогда был на борту, остались живы."
В истории авиации, на самом деле известны случаи вынужденной посадки авиабортов на воду, однако ситуаций когда подобные инциденты происходили без жертв за всю историю мировой авиации крайне мало. И подобный исход скорее считается чудом.
К несчатью, все ныне известные факты говорят, что, скорее всего - в этот раз подобного чуда, увы, не случилось.
Все пассажиры до обнаружения их тел официально должны считаться пропавшими без вести, а спасательная операция – продолжаться до тех пор, пока будет хоть минимальный шанс обнаружить выживших. Но, к несчастью, скорее всего все находившиеся на борту погибли.
26 декабря президентом Российской Федерации был объявлен днём всероссийского траура.
В.Путин: Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Чёрным морем сегодня утром.
- Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит Министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано всё для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших.
- Завтра в России будет объявлен общенациональный траур.
Соответствующий документ был опубликован на портале Kremlin.ru (http://kremlin.ru/acts/news/53589).
Согласно данному указу 26 декабря по всей стране будут приспущены Государственные флаги, а учреждениями культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Все сотрудники портала Rusfootball.info выражают свои соболезнования родным и близким погибших…
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