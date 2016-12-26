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В связи с крушением Ту-154, 26 декабря в России объявлен общенациональный траур

В связи с крушением Ту-154, 26 декабря в России объявлен общенациональный траур 25 декабря 2016 года, примерно в 5:40 Ту-154 министерства обороны России, совершая рейс из Сочи в Сирию, вскоре после взлёта пропал с радаров авиадиспетчеров и прекратил выходить на связь. Чуть позже появилась официальная информация об обнаружении осколков авиаборта в Чёрном море.
Известно, что на борту находилось 92 человека.

Среди них были военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, девять наших коллег – журналистов различным средств массовой информации (известно про представителей Первого канала, НТВ, и «Звезды»), глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная также как доктор Лиза).

Полный список находившихся на борту авиалайнера был опубликован на официальном сайте министерства обороны РФ и доступен по ссылке

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12106925@egNews

На текущий момент причины произошедшего неизвестны, а спасательная операция продолжается. Как сообщает Газета.ру:

"Разбившимся самолетом управляли опытные летчики, уже имевшие ранее дело с опасными ситуациями на Ту-154. В частности, в состав экипажа входил подполковник российских ВКС, штурман Александр Петухов.

29 апреля 2011 года он был на борту Ту-154, который едва не разбился на подмосковном аэродроме Чкаловский. На сохранившейся с тех пор видеозаписи видно, как «тушка» заваливается при посадке сначала на одно крыло, потом на другое. Первый заход на посадку окончился неудачно, и казалось, самолет обречен. Однако каким-то чудом пилотам удается выровнять машину и все-таки приземлиться. Ту-154 выкатился за пределы полосы, но все, кто тогда был на борту, остались живы."


В истории авиации, на самом деле известны случаи вынужденной посадки авиабортов на воду, однако ситуаций когда подобные инциденты происходили без жертв за всю историю мировой авиации крайне мало. И подобный исход скорее считается чудом.

К несчатью, все ныне известные факты говорят, что, скорее всего - в этот раз подобного чуда, увы, не случилось.

Все пассажиры до обнаружения их тел официально должны считаться пропавшими без вести, а спасательная операция – продолжаться до тех пор, пока будет хоть минимальный шанс обнаружить выживших. Но, к несчастью, скорее всего все находившиеся на борту погибли.

26 декабря президентом Российской Федерации был объявлен днём всероссийского траура.

В.Путин: Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиационной катастрофы над Чёрным морем сегодня утром.

- Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит Министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано всё для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших.

- Завтра в России будет объявлен общенациональный траур.

Соответствующий документ был опубликован на портале Kremlin.ru (http://kremlin.ru/acts/news/53589).

Согласно данному указу 26 декабря по всей стране будут приспущены Государственные флаги, а учреждениями культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Все сотрудники портала Rusfootball.info выражают свои соболезнования родным и близким погибших…
Сегодня, 00:01
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№8 Написал: Осна Днепровский (Сегодня, 02:45) #
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online

Как жаль одно что мало здохло российской сволочи при падении этого самолёта,смерть российскофашистким оккупантам и агрессорам,смерть всем россиянам за ту кровь что льют они убивая народы Украины,Сирии,ранее грузии,Чечни и т.д.Только радость переполняет наши сердца при известии о гибели российскофашисткой продажной сволочи.
Регистрация: 26.12.2016
№7 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 02:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Losgehts
Дада, тут банят только так)

только тех, кто не за Спратак, кто за Спартак можно всё)
Регистрация: 11.01.2009
№6 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 01:52) #
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Drumer,
Дада, тут банят только так)
Регистрация: 8.12.2016
№5 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 00:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Drumer,
narvaspy,
Будете тут меряться IQ в сантиметрах - забаню обоих. В стране, в конце-концов траур. Проявите уважение


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№4 Написал: alexking (Сегодня, 00:46) #
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Цитата: Drumer
Цитата: narvaspy
Цитата: Drumer
посол, теперь самолёт МО, явно Путину намекают, что доиграется

Педальный, ты гнилой укроп или божена рынска?

я адекватный, ты не видишь намёка, что творится, ненавижу ватников


К сожалению у нас в стране процентов 90 тупой ваты. Страна катится в пропасть, а они молятся на Путина.
Регистрация: 26.12.2016
№3 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 00:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: narvaspy
Цитата: Drumer
посол, теперь самолёт МО, явно Путину намекают, что доиграется

Педальный, ты гнилой укроп или божена рынска?

я адекватный, ты не видишь намёка, что творится, ненавижу ватников
Регистрация: 11.01.2009
№2 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 00:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drumer
посол, теперь самолёт МО, явно Путину намекают, что доиграется

Педальный, ты гнилой укроп или божена рынска?
Регистрация: 14.03.2009
№1 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 00:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
посол, теперь самолёт МО, явно Путину намекают, что доиграется
Регистрация: 11.01.2009
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