В связи с крушением Ту-154, 26 декабря в России объявлен общенациональный траур

"Разбившимся самолетом управляли опытные летчики, уже имевшие ранее дело с опасными ситуациями на Ту-154. В частности, в состав экипажа входил подполковник российских ВКС, штурман Александр Петухов.



29 апреля 2011 года он был на борту Ту-154, который едва не разбился на подмосковном аэродроме Чкаловский. На сохранившейся с тех пор видеозаписи видно, как «тушка» заваливается при посадке сначала на одно крыло, потом на другое. Первый заход на посадку окончился неудачно, и казалось, самолет обречен. Однако каким-то чудом пилотам удается выровнять машину и все-таки приземлиться. Ту-154 выкатился за пределы полосы, но все, кто тогда был на борту, остались живы."

25 декабря 2016 года, примерно в 5:40 Ту-154 министерства обороны России, совершая рейс из Сочи в Сирию, вскоре после взлёта пропал с радаров авиадиспетчеров и прекратил выходить на связь. Чуть позже появилась официальная информация об обнаружении осколков авиаборта в Чёрном море.Известно, что на борту находилось 92 человека.Среди них были военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, девять наших коллег – журналистов различным средств массовой информации (известно про представителей Первого канала, НТВ, и «Звезды»), глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная также как доктор Лиза).Полный список находившихся на борту авиалайнера был опубликован на официальном сайте министерства обороны РФ и доступен по ссылкеНа текущий момент причины произошедшего неизвестны, а спасательная операция продолжается. Как сообщает Газета.ру В истории авиации, на самом деле известны случаи вынужденной посадки авиабортов на воду, однако ситуаций когда подобные инциденты происходили без жертв за всю историю мировой авиации крайне мало. И подобный исход скорее считается чудом.К несчатью, все ныне известные факты говорят, что, скорее всего - в этот раз подобного чуда, увы, не случилось.Все пассажиры до обнаружения их тел официально должны считаться пропавшими без вести, а спасательная операция – продолжаться до тех пор, пока будет хоть минимальный шанс обнаружить выживших. Но, к несчастью, скорее всего все находившиеся на борту погибли.26 декабря президентом Российской Федерации был объявлен днём всероссийского траура.Соответствующий документ был опубликован на портале Kremlin.ru ( http://kremlin.ru/acts/news/53589 ).Согласно данному указу 26 декабря по всей стране будут приспущены Государственные флаги, а учреждениями культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.Все сотрудники порталавыражают свои соболезнования родным и близким погибших…