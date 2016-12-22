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Сергей Силкин: раз Россия опустилась на 56-е место, значит, это произошло по делу
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин отметил, что сборная России занимает 56-е место в рейтинге ФИФА по делу.
"Рейтинг ФИФА объективен. Раз Россия опустилась на 56-е место, значит, это произошло по делу. Это та позиция, которую мы заслуживаем на данный момент. Как выходить из ситуации? Заниматься развитием детского футбола. Результаты сборной и рейтинг – верхушка айсберга, необходимо работать на перспективу", - цитирует Силкина "Спорт-Экспресс".
"Рейтинг ФИФА объективен. Раз Россия опустилась на 56-е место, значит, это произошло по делу. Это та позиция, которую мы заслуживаем на данный момент. Как выходить из ситуации? Заниматься развитием детского футбола. Результаты сборной и рейтинг – верхушка айсберга, необходимо работать на перспективу", - цитирует Силкина "Спорт-Экспресс".
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