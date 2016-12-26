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Вячеслав Караваев: возвращение в ЦСКА? Хочу поиграть в Европе

Полузащитник пражской "Спарты" и молодежной сборной России Вячеслав Караваев заявил, что теоретически может вернуться в ЦСКА, но хотел бы поиграть в Европе.

"У ЦСКА есть опция первоочередного выкупа. Само собой, с моего согласия. Но, честно говоря, мне хотелось бы поиграть в Европе. Очень нравится чемпионат Германии. Не откажусь и от Испании, если предложат", - цитирует Караваева "Спорт FM".
Теги: Караваев Спарта ЦСКА
Сегодня, 16:29
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5
(0)
№5 Написал: скальп (Сегодня, 17:19) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: serega_user
какого отношения? у Фернандеса ему сложно выиграть конкуренцию было бы и он уехал играть в другой чемпионат в первую очередь за игровой практикой...

почитай например Гришина,речь идет об отношение Слуцкого к молодежи в клубе
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: FCSM78RUS (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не в коем случае не повторяй ошибок акинфеева парень!!!!!


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сезон 2016-2017
1. Спартак Москва
2. Краснодар
3. Ростов
4.
Регистрация: 11.10.2016
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
обратно в загон после такого отношения уже не загнать жеребёнка,все правильно паренек сделал

какого отношения? у Фернандеса ему сложно выиграть конкуренцию было бы и он уехал играть в другой чемпионат в первую очередь за игровой практикой...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: скальп (Сегодня, 16:45) #
  • -2
  •  (6)

обратно в загон после такого отношения уже не загнать жеребёнка,все правильно паренек сделал
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:41) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Правильно, Слава. Играй в Европе! Это тебе на пользу только будет.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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