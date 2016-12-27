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СМИ: Роман Шишкин хочет уйти из "Локомотива"

Защитник Роман Шишкин хочет покинуть "Локомотив", сообщает "Спорт день за днем". Отмечается, что в клубе на игрока не рассчитывают.

С приходом в клуб Юрия Семина 29-летний защитник стал заметно меньше проходить в состав, из-за чего рассчитывает найти другой клуб в премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Шишкин может перейти в "Спартак". При этом главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин, говоря о Романе, заявил, что "недовольных на сборах быть не должно".
Теги: Шишкин Локомотив
Сегодня, 20:09
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5
(1)
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Мило, пришел Семин и заставляет работать. Все верно, кто не хочет-на выход.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:19) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Юрий Палыч,ещё Чорлуку нам заверните.. bowtie
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (6)

и за этого 5 лямов железяки хотят?!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 20:16) #
  • -2
  •  (12)

хрюны потянулись к родным пенатам. сколько порося не корми - он все равно в спартак смотрит.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
тогда не он хочет, а выходит то, что Сёмин прямым текстом сказал во вью


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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