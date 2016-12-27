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СМИ: Роман Шишкин хочет уйти из "Локомотива"
Защитник Роман Шишкин хочет покинуть "Локомотив", сообщает "Спорт день за днем". Отмечается, что в клубе на игрока не рассчитывают.
С приходом в клуб Юрия Семина 29-летний защитник стал заметно меньше проходить в состав, из-за чего рассчитывает найти другой клуб в премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что Шишкин может перейти в "Спартак". При этом главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин, говоря о Романе, заявил, что "недовольных на сборах быть не должно".
С приходом в клуб Юрия Семина 29-летний защитник стал заметно меньше проходить в состав, из-за чего рассчитывает найти другой клуб в премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что Шишкин может перейти в "Спартак". При этом главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин, говоря о Романе, заявил, что "недовольных на сборах быть не должно".
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