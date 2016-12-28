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Игорь Шалимов: если Смолов и уйдет, то за границу

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов надеется, что форвард Федор Смолов не покинет команду.

"Уйдёт ли Смолов? Вопрос не ко мне. Думаю, если и уйдет, то за границу. Но решать будет клуб. Пока я не слышал о каких-то конкретных предложениях по Фёдору, поэтому надеюсь, что он останется, поможет нам решить задачи, станет лучшим бомбардиром", - цитирует Шалимова "Советский спорт".
Теги: Шалимов Краснодар Смолов
Сегодня, 17:04
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№3 Написал: Игрок (Сегодня, 17:44) #
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Как уйдет так и вернется обратно..
Регистрация: 8.12.2016
№2 Написал: sev1954 (Сегодня, 17:33) #
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Цитата: челсик
Сидеть ему на лавке за границей



это точно
Регистрация: 21.06.2016
№1 Написал: челсик Россия (Сегодня, 17:09) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сидеть ему на лавке за границей
Регистрация: 16.06.2015
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