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Игорь Шалимов: если Смолов и уйдет, то за границу
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов надеется, что форвард Федор Смолов не покинет команду.
"Уйдёт ли Смолов? Вопрос не ко мне. Думаю, если и уйдет, то за границу. Но решать будет клуб. Пока я не слышал о каких-то конкретных предложениях по Фёдору, поэтому надеюсь, что он останется, поможет нам решить задачи, станет лучшим бомбардиром", - цитирует Шалимова "Советский спорт".
"Уйдёт ли Смолов? Вопрос не ко мне. Думаю, если и уйдет, то за границу. Но решать будет клуб. Пока я не слышал о каких-то конкретных предложениях по Фёдору, поэтому надеюсь, что он останется, поможет нам решить задачи, станет лучшим бомбардиром", - цитирует Шалимова "Советский спорт".
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