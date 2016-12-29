Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Давид Юрченко: пока сложно сказать, что изменится в "Анжи" при новом владельце
Вратарь "Анжи" Давид Юрченко заявил, что разговоров по поводу смены владельца клуба внутри команды на данный момент нет.
"Пока сложно сказать, мы не знакомы с новым владельцем, не знаем, какие последуют изменения, пока это не влияет на игроков. Тревоги нет, спокойно общаемся со всеми ребятами, интересуемся, разговоров по этому поводу нет. На данный момент мы все в отпуске, есть время побыть спокойно с семьей и ни о чем не думать, ближе к сборам будет понятно, что конкретно изменится", - цитирует Юрченко "Р-Спорт".
"Пока сложно сказать, мы не знакомы с новым владельцем, не знаем, какие последуют изменения, пока это не влияет на игроков. Тревоги нет, спокойно общаемся со всеми ребятами, интересуемся, разговоров по этому поводу нет. На данный момент мы все в отпуске, есть время побыть спокойно с семьей и ни о чем не думать, ближе к сборам будет понятно, что конкретно изменится", - цитирует Юрченко "Р-Спорт".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.