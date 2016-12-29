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Давид Юрченко: пока сложно сказать, что изменится в "Анжи" при новом владельце

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко заявил, что разговоров по поводу смены владельца клуба внутри команды на данный момент нет.

"Пока сложно сказать, мы не знакомы с новым владельцем, не знаем, какие последуют изменения, пока это не влияет на игроков. Тревоги нет, спокойно общаемся со всеми ребятами, интересуемся, разговоров по этому поводу нет. На данный момент мы все в отпуске, есть время побыть спокойно с семьей и ни о чем не думать, ближе к сборам будет понятно, что конкретно изменится", - цитирует Юрченко "Р-Спорт".
Теги: Юрченко Анжи
Сегодня, 20:18
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