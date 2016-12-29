Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
"Матч ТВ": "Сент-Этьен" планирует пригласить Магомеда Оздоева
Президент "Сент-Этьена" заинтересован в переходе 24-летнего полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева, сообщает "Матч ТВ".
Отступные за игрока — 8 миллионов евро, поэтому речь идёт об аренде до лета. Также футболистом интересуется московский "Локомотив".
В текущем сезоне Оздоев сыграл 10 матчей.
Отступные за игрока — 8 миллионов евро, поэтому речь идёт об аренде до лета. Также футболистом интересуется московский "Локомотив".
В текущем сезоне Оздоев сыграл 10 матчей.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.