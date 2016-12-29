Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Матч ТВ": "Сент-Этьен" планирует пригласить Магомеда Оздоева

Президент "Сент-Этьена" заинтересован в переходе 24-летнего полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева, сообщает "Матч ТВ".

Отступные за игрока — 8 миллионов евро, поэтому речь идёт об аренде до лета. Также футболистом интересуется московский "Локомотив".

В текущем сезоне Оздоев сыграл 10 матчей.
Теги: Сент-Этьен Оздоев Рубин Трансферы
Сегодня, 21:02
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.