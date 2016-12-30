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СМИ: Луис Адриано перешел в "Спартак"

Нападающий "Милана" Луис Адриано подписал контракт со "Спартаком", утверждает портал известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что в ближайшие дни 29-летний бразилец пройдет медицинское обследование, после чего отправится в Россию. Контракт заключен на 3,5 года, футболист будет получать €5 млн в сезон.

Адриано играет за "Милан" с 2015 года, в сезоне-2016/17 он провел за клуб семь встреч, в которых не отметился результативными действиями.

"Газета.ру"
Теги: Адриано Спартак Милан Трансферы
Сегодня, 19:02
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65
(4)
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№65 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
солидно, из самого милана в спартак идут игроки, потому как зарплату хорошую федун может предложить.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№64 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:41) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Сибирячок
надо же как то мотивировать.

Странно что он на это согласился.

Но, с другой строны раз согласился, и Каррера все это одобрил - значит будет толк.

После преображения Бонифация я свято верю, что Каррера способен оживить любого футболиста! Даже.... ну я не знаю ..... Дзюбу!!!
Регистрация: 3.03.2007
№63 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 20:38) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всем пидерам спать. Футболист будет играть в популярном клубе!!! Это ВСЕ!!!!!!!
Регистрация: 4.04.2010
№62 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:36) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Костян-рыболов, судя по твоим фото

не думал, что в Сибири такие долбайобы водятся...может тебе своё фото прислать, придурок?
Хотя куй тебе, не достоин ни разу...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№61 Написал: Antonyoo Москва (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Вроде форварда берем, а все только и обсуждают финансы. Ну ладно соперники, но Спартачи... Вас что Федун покусал что ли??

Ребята, поверьте на слово, пока у Спартака и Федуна есть Жирков, о серьезных экономических проблемах, безумных тратах и левых статьях расходов нам(болельщикам) уж точно можно не беспокоиться. Этот Жирков - само воплощение финансовой эффективности и прагматичности.

Ни о каких 5 млн оклада и речи быть не может. Это в принципе исключено в Спартаке сейчас. Об этом все говорит. И до сих пор не улаженный фин. вопрос с Боккетти. И с Промесом долго торговались и 3+ лимона положили исключительно ради потенциально очень большой прибыли с продажи. И от Широкова с Мовсисяном с их большими окладами быстро избавились.

Максимум что может быть - это бонус в несколько млн за чемпионство. Но здесь не грех и заплатить.
Регистрация: 3.06.2015
№60 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:31) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: utekay
Г.С.Орлов -
это же секонд-хенд епть... smile

Понятное дело.
Это только Зенит топ-игроков навроде Цаллагова скупает.
Куда уж нам, сирым...
laughing
Регистрация: 6.08.2008
№59 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:29) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свершилось..Зенит-Чемпион?? blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№58 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: utekay
Г.С.Орлов -
это же секонд-хенд епть...
smile

Костян-рыболов, судя по твоим фото, то ты и подавно секонд-хэнд.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№57 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:25) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Г.С.Орлов -
это же секонд-хенд епть...
smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№56 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: капля никотина
Где-то слышал, кажется опять в троллейбусе, ну с очень длинными рогами, что ему предложили дикие бонусы, с которыми, если СМ берет золото и он показывает результат чуть выше среднего, будут все 5 на выходе.

А с ним без бонусов никак, надо же как то мотивировать.

Цитата: syamtomov
Антиспартаковски.

А я и не болею за Спартак


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№55 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:19) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Сибирячок
Цитата: syamtomov
тогда получается, что БАТЭ - ТОП-клуб: он ежегодно в ЛЧ играет! smile

Не спорь с дураком. для него топ - это тот, кто в данное время на первом месте,.... то есть Спартак.

Как-то двусмысленно твой пост звучит.
Антиспартаковски. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№54 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:17) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Сибирячок
его зарплата - 5 млн. бразильских реал в сезон.

Полторушечка в евросах.

Где-то слышал, кажется опять в троллейбусе, ну с очень длинными рогами, что ему предложили дикие бонусы, с которыми, если СМ берет золото и он показывает результат чуть выше среднего, будут все 5 на выходе.

Надо немного поднапрячься просто.

В Милане было тоже все не просто. там тоже сложные контракты - минусуется за все. А он на лавке сидел сиднем.

Будем посмотреть, с особым прищуром правого глаза.
Регистрация: 3.03.2007
№53 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Сибирячок
Цитата: syamtomov
Это что, сколько Милан просил, почти столько и заплатили?

Милан ещё должен трансфер Самедова оплатить.

Чего там мелочиться то?
Тогда уже и трансфер Полоза тоже! smile
Регистрация: 6.08.2008
№52 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: syamtomov
огда получается, что БАТЭ - ТОП-клуб: он ежегодно в ЛЧ играет! smile

Не спорь с дураком. для него топ - это тот, кто в данное время на первом месте,.... то есть Спартак.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№51 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 20:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Opioman
Цитата: Сибирячок
а его зарплата - 5 млн. бразильских реал в сезон.

1,5 миллиона евро? Смешно.

У него с Миланом еще 3,5 года контракта по которому он получает 3 миллиона евро. Зачем ему идти на двукратное понижение зарплаты в нетоповый чемпионат?.. В чем его выгода? Особенно учитывая, что после окончания контракта он может вешать бутсы на гвоздь (ему уже 33 будет).

Но Федун, который платит 5 миллионов евро в год кому-то - тоже что-то удивительное. Думаю, истина где-то посередине.

да это не правда...по деньгам...все газеты вытянули инфу с фанатика...а там чел не правильно перевел...надо ждать инфу
Регистрация: 18.07.2011
№50 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 20:14) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы подождал информации с офсайта. А даже если и подпишем этого Корвалана, блин, в смысле Андриано, совсем не факт, что его зарплата такая, как написали. Чтоб Федун лавочнику из Милана 5 евролямов в год положил? - Гложет меня глубокое сомнение.

Прошелся по ветке. Ну чуть больше трех - наверное реально.


--------------------
Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№49 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: syamtomov
Это что, сколько Милан просил, почти столько и заплатили?

Милан ещё должен трансфер Самедова оплатить.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№48 Написал: varela кб севкавтв (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну незнаю он мне и в Шахте не нравился.
Регистрация: 1.08.2010
№47 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:13) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Хитрый Лис
топ-клуб, который не может попасть даже в ЛЕ, даже из страны с 7 еврокубковыми вакансиями - еще смешнее blush

Вот бы к ним в чемпионат "Зенит": он бы наделал шороху! laughing

Что там "какой-то" "Милан"?
Тьфу на него. smile
Регистрация: 6.08.2008
№46 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:12) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Тогда получается, что БАТЭ ТОП-клуб: он ежегодно в ЛЧ играет

топ-клуб, который не может попасть даже в ЛЕ, даже из страны с 7 еврокубковыми вакансиями - еще смешнее blush
Регистрация: 19.03.2010
№45 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:09) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: ubica
Дерьмо купили...Жаль...

У вас зато будет настоящий нап!
Ты понял, о ком я. smile
Регистрация: 6.08.2008
№44 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Более 3 млн евро - это любая сумма, превышающая 3 млн евро.


Луиз Адриану станет самым высокооплачиваемым игроком "Спартака" наряду с Квинси Промесом,


У Промеса вроде как 3,5 млн евро.


--------------------
ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№43 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (3)

А Эменике всё " трёт" с Локомотивом, слёзно рассказывая, как он с детства болел за них, и только случай не привёл его в стан паровозов раньше!

Всё этот подлый Спартак виноват: перехватил в своё время! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№42 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ubica
Дерьмо купили...Жаль...

Ну откуда ты знаешь как он сыграет в Спартаке. В Милане не получилось, зато в Шахтере был красавчег. Посмотрим.
Регистрация: 2.02.2012
№41 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:04) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: syamtomov
А что, клуб из признанного ТОП-чемпионата, который ПОКА занимает достаточно высокое пятое место, не ТОП-клуб?

Клуб, который два года подряд не попадает в еврокубки - не топ-клуб.


Тогда получается, что БАТЭ - ТОП-клуб: он ежегодно в ЛЧ играет! smile
Регистрация: 6.08.2008
№40 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AlexCM
Луиз Адриану станет самым высокооплачиваемым игроком "Спартака" наряду с Квинси Промесом, бразилец будет получать более 3 миллионов евро.

Более 3 млн евро - это любая сумма, превышающая 3 млн евро.
Регистрация: 19.03.2010
№39 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 20:03) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
а его зарплата - 5 млн. бразильских реал в сезон.

1,5 миллиона евро? Смешно.

У него с Миланом еще 3,5 года контракта по которому он получает 3 миллиона евро. Зачем ему идти на двукратное понижение зарплаты в нетоповый чемпионат?.. В чем его выгода? Особенно учитывая, что после окончания контракта он может вешать бутсы на гвоздь (ему уже 33 будет).

Но Федун, который платит 5 миллионов евро в год кому-то - тоже что-то удивительное. Думаю, истина где-то посередине.


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№38 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:02) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
От всей души поздравляю спартаковцев с этим замечательным трансфером,- теперь будет, наконец, о чем написать в великой истории клуба!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№37 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Сибирячок
Mancano solo le visite mediche, ma il passaggio di Luiz Adriano dal Milan allo Spartak Mosca ? ormai definito. Contratto firmato tra le due societ? per la cessione del brasiliano. Ora il giocatore dovr? solamente effettuare le visite mediche e poi potr? trasferirsi in Russia per iniziare la sua nuova avventura a Mosca. La cifra della cessione ? vicina allo zero, il vantaggio per i rossoneri sar? dunque il risparmio di tre anni e mezzo di ingaggio (il brasiliano guadagna 5 milioni pi? uno di bonus a stagione). Luiz Adriano - Spartak, manca solo l'ufficialit?.


Яндекс-переводчик ВОТ ТАК перевёл:
Не хватает только медицинские осмотры, но переход Луиса Адриано из "Милана" в "Спартак" Москва ? в настоящее время определено. Контракт, подписанный между двумя компаниями? для передачи бразильца. Теперь игроку придется? только проводить медицинские осмотры и тогда вы сможете? переехать в Россию, чтобы начать свое новое приключение в Москве. Цифра уступки ? близка к нулю, преимущество за "россонери" будет? таким образом, экономия в три с половиной года участия (бразилец зарабатывает 5 млн пи? один из бонусов за сезон). Луис Адриано - "Спартак", не хватает только офиса?.


Ничего о том, в КАКОЙ валюте контракт и СКОЛЬКО за него заплатили.
"Цифра уступки близка к нулю"
Это что, сколько Милан просил, почти столько и заплатили?
Регистрация: 6.08.2008
№36 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 20:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
По данным "СЭ", клубы должны объявить о трансфере в ближайшие дни. Ожидается, что форвард присоединится к красно-белым на первом зимнем сборе, который начнется 18 января в ОАЭ. Луиз Адриану станет самым высокооплачиваемым игроком "Спартака" наряду с Квинси Промесом, бразилец будет получать более 3 миллионов евро.
Отметим, что Луиз Адриану достанется "Спартаку" бесплатно, за исключением агентских выплат, составляющих значительно меньше 7 миллионов евро – именно столько "Милан" хотел получить за нападающего, но затем руководство "красно-черных" посчитало, что экономии на зарплате игрока (около 4 миллионов евро в год при контракте до 2020 года) будет достаточно.


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
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