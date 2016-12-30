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СМИ: Луис Адриано перешел в "Спартак"
Нападающий "Милана" Луис Адриано подписал контракт со "Спартаком", утверждает портал известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Сообщается, что в ближайшие дни 29-летний бразилец пройдет медицинское обследование, после чего отправится в Россию. Контракт заключен на 3,5 года, футболист будет получать €5 млн в сезон.
Адриано играет за "Милан" с 2015 года, в сезоне-2016/17 он провел за клуб семь встреч, в которых не отметился результативными действиями.
"Газета.ру"
Сообщается, что в ближайшие дни 29-летний бразилец пройдет медицинское обследование, после чего отправится в Россию. Контракт заключен на 3,5 года, футболист будет получать €5 млн в сезон.
Адриано играет за "Милан" с 2015 года, в сезоне-2016/17 он провел за клуб семь встреч, в которых не отметился результативными действиями.
"Газета.ру"
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