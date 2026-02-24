Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
20:45
БрюггеНе начат
Интер
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Байер
23:00
ОлимпиакосНе начат
Ньюкасл
23:00
КарабахНе начат

Сперцян мог перейти в АПЛ этой зимой

Игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал об интересе к нему со стороны клуба АПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Игрок заявил, что английский клуб интересовался им в трех трансферных окнах подряд.

"За полтора дня (до закрытия трансферного окна) мне звонит человек и говорит: "Слушай, там "Лидс" готов прислать тебе оффер - аренда с выкупом". У меня как бы нет агента. Я говорю: "Звоните в клуб! Что вы мне звоните?" В общем, я это вообще серьезно не воспринял.
"Лидс" был летом, чемпионской зимой - и вот сейчас опять", - сказал Сперцян в видео на Youtube-канале "Smol Talk".

Эдуард Сперцян выступает в основной команде "Краснодара" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

На данный момент "Лидс" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко в 27 матчах.

