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Максим Боков: уважение от игроков Семак будет иметь стопроцентное

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков рассказал, что для Сергея Семака значит назначение главным тренером "Уфы".

"Переход в "Уфу" – вовсе не риск для Семака. Хочу поздравить его с назначением и началом индивидуальной карьеры. Они имеет огромный опыт, как игрок и помощник тренера. Пришло время индивидуализировать его карьеру. Уважение от игроков он будет иметь стопроцентное. Да и кредит доверия у него есть. Это большой вызов для Семака. Каждый по-своему хорош. Все мыслят по-разному и могут принести что-то новое. Лучше ли он Гончаренко? Время покажет", - цитирует Бокова "Спорт-Экспресс".
Теги: Боков Семак Уфа Зенит
Сегодня, 22:19
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