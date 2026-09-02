Колыванов: Захаряну в "Динамо" нужно будет доказывать свою состоятельность

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- Он уже третий сезон играет очень мало. То, что тренируется в Испании - это одно, а играть - абсолютно другое. Когда уехал в Испанию - одна травма, другая. Два года толком не играл. Если вернётся, надо будет набирать форму.- Однозначно. Понятно, что на Кубке дадут сыграть. Надо будет доказывать свою состоятельность. Но он ещё молодой, поэтому есть возможность доказать всем, что может играть ещё на очень высоком уровне.Виктория Яковлева,