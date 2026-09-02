"Рубин" в серии пенальти обыграл "Оренбург"

Рубин " одержал победу над "Оренбургом" в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Фото: ФК "Рубин"

Команды не выявили сильнейшего за 90 минут - 1:1, после чего казанцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2.



Гости вышли вперёд уже на 12-й минуте благодаря голу Жака-Жюльена Сиве. "Оренбург" отыгрался после перерыва: на 54-й минуте отличился Андрей Касаджиков. Оставшееся время команды провели без забитых мячей, а в серии одиннадцатиметровых точнее были футболисты "Рубина".



Казанская команда по итогам трёх встреч имеет четыре очка и располагается на второй строчке группы А. Столько же баллов заработал "Оренбург", занимающий третье место.

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Рубин