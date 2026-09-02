"Зенит" разгромил махачкалинское "Динамо", Соболев оформил дубль

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Александр Соболев открыл счёт на 11-й минуте, а на 38-й забил второй мяч и оформил дубль. Окончательный результат на 85-й минуте установил Александр Ерохин.
После трёх туров "Зенит" набрал восемь очков и занимает первое место в группе C. Махачкалинское "Динамо" с одним баллом располагается на последней, четвёртой строчке.
Путь РПЛ. Группа С. 3 тур
Голы: Соболев, 11, 38, Ерохин, 85.
"Зенит": Москвичёв, Дуглас Сантос (Карпукас, 61), Нино, Андраде (Дивеев, 76), Волков, Караваев, Джон Джон (Шилов, 68), Ерохин, Мусаев, Глушенков (Мантуан, 58), Соболев (Фелипе Аугусто, 46).
"Динамо" Махачкала: Волк, Зинович, Аларкон (Ахмедов, 45), Кагермазов, Сандрачук (Сундуков, 70), Джабраилов, Александров, Р. Магомедов (Сердеров, 61), Джавад, Лесовой (Смелов, 61), Агаларов (Миро, 46).
Предупреждения: Агаларов, 45+2, Фелипе Аугусто, 59.