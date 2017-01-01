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Роман Шишкин не поедет на первый сбор "Локомотива"

На первый сбор "Локомотива" в Испанию не поедет защитник Роман Шишкин, сообщает "Матч ТВ".

Сообщается, что за игроком следит "Краснодар". После продажи защитника Артура Еджейчика (1 миллион евро) в "Легию" клубу Сергея Галицкого необходимо усиление на фланг. В составе "быков" есть Евгений Калешин, Сергей Петров и новичок из Эквадора Кристиан Рамирес. Команде необходим еще один фланговый игрок.

Ранее Шишкина рассматривал "Спартак", но в итоге отказался от его приглашения. Зарплата футболиста составляет 1,4 миллиона евро, контракт действует до лета 2018-го года.
Теги: Шишкин Локомотив Краснодар
Сегодня, 20:27
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№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 21:36) #
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Весьма посредственный игрок.
Регистрация: 11.08.2008
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