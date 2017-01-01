Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:12
"Терек" отзаявил Садаева и Уциева (2)
"Терек" отзаявил Садаева и Уциева (2)
19:16
Валерий Газзаев: если кто-то попадается на допинге – не надо применять санкции к целой сборной (1)
Валерий Газзаев: если кто-то попадается на допинге – не надо применять санкции к целой сборной (1)
17:54
Марко Девич покинул "Рубин" (2)
Марко Девич покинул "Рубин" (2)
15:31
Валерий Газзаев: сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку (5)
Валерий Газзаев: сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку (5)
12:23
Новогоднее настроение: Алькантара отдаёт пас на Санта Клауса, приняв его за партнёра (ВИДЕО) (2)
Новогоднее настроение: Алькантара отдаёт пас на Санта Клауса, приняв его за партнёра (ВИДЕО) (2)
Вчера 23:44
Франк де Бур отказался возглавить "Суонси"
Франк де Бур отказался возглавить "Суонси"
Вчера 23:43
ПСВ хочет снова арендовать Марко ван Гинкеля
ПСВ хочет снова арендовать Марко ван Гинкеля
Вчера 22:49
"Тоттенхэм" претендует на Стивена Н'Зонзи
"Тоттенхэм" претендует на Стивена Н'Зонзи
Роман Шишкин не поедет на первый сбор "Локомотива"
На первый сбор "Локомотива" в Испанию не поедет защитник Роман Шишкин, сообщает "Матч ТВ".
Сообщается, что за игроком следит "Краснодар". После продажи защитника Артура Еджейчика (1 миллион евро) в "Легию" клубу Сергея Галицкого необходимо усиление на фланг. В составе "быков" есть Евгений Калешин, Сергей Петров и новичок из Эквадора Кристиан Рамирес. Команде необходим еще один фланговый игрок.
Ранее Шишкина рассматривал "Спартак", но в итоге отказался от его приглашения. Зарплата футболиста составляет 1,4 миллиона евро, контракт действует до лета 2018-го года.
Сообщается, что за игроком следит "Краснодар". После продажи защитника Артура Еджейчика (1 миллион евро) в "Легию" клубу Сергея Галицкого необходимо усиление на фланг. В составе "быков" есть Евгений Калешин, Сергей Петров и новичок из Эквадора Кристиан Рамирес. Команде необходим еще один фланговый игрок.
Ранее Шишкина рассматривал "Спартак", но в итоге отказался от его приглашения. Зарплата футболиста составляет 1,4 миллиона евро, контракт действует до лета 2018-го года.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.