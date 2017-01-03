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"Тосно": у Маркова нет большого желания ехать на просмотр в ЦСКА

Нападающий "Тосно" Евгений Марков, которым интересовался ЦСКА, скорее всего не сменит клуб в ближайщее время. Об этом Sportbox.ru рассказал генеральный директор клуба из Ленобласти Вячеслав Матюшенко.

"У нас ничего не меняется. Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА и я им объяснил позицию нашего клуба", — сказал Матюшенко.
Теги: Тосно ЦСКА
Сегодня, 20:48
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7
(0)
№7 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergant
ЦСКА ни разу не подтверждал интерес к этому индивидууму из "Тосно".

надо почаще заходить на руфу.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№6 Написал: Sergant (Сегодня, 21:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: parus2nik
Конкретики-то нет..О покупке речь не идет..так посмотреть...

ЦСКА ни разу не подтверждал интерес к этому индивидууму из "Тосно".
Регистрация: 15.12.2016
№5 Написал: debil (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (1)

В спартак возьмут всех и все будут нужны
Регистрация: 30.06.2016
№4 Написал: roodwit (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Правильный и разумный выбор,через пару лет тосно будет топ клубом рфпл,а кони скорее всего помрут и отправятся в фнл,там как раз их среда,среда договорняков и ужасных полей
Регистрация: 30.12.2016
№3 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 20:55) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: myspartaksuperclub
это правильно, если кони забракуют, то его даже в наш спартак не возьмут.

Зато всегда будут рады в нашем великом зените,думаю зарплатой не обидим,1.5 миллиона евро лички и он наш


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№2 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 20:53) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Конкретики-то нет..О покупке речь не идет..так посмотреть...
Регистрация: 31.10.2013
№1 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:50) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
это правильно, если кони забракуют, то его даже в наш спартак не возьмут.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
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