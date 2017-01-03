Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:27
На пост главного тренера "Анжи" рассматриваются Александр Григорян, Леонид Назаренко и Карпин (9)
На пост главного тренера "Анжи" рассматриваются Александр Григорян, Леонид Назаренко и Карпин (9)
13:09
Виталий Кафанов: было очень интересно проверить, на что "Ростов" способен в Лиге чемпионов (1)
Виталий Кафанов: было очень интересно проверить, на что "Ростов" способен в Лиге чемпионов (1)
11:30
Сергей Игнашевич: Камбоджа – место, где можно прикоснуться к истории, и тебе за это ничего не будет (фото) (4)
Сергей Игнашевич: Камбоджа – место, где можно прикоснуться к истории, и тебе за это ничего не будет (фото) (4)
"Тосно": у Маркова нет большого желания ехать на просмотр в ЦСКА
Нападающий "Тосно" Евгений Марков, которым интересовался ЦСКА, скорее всего не сменит клуб в ближайщее время. Об этом Sportbox.ru рассказал генеральный директор клуба из Ленобласти Вячеслав Матюшенко.
"У нас ничего не меняется. Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА и я им объяснил позицию нашего клуба", — сказал Матюшенко.
"У нас ничего не меняется. Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА и я им объяснил позицию нашего клуба", — сказал Матюшенко.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.