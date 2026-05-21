Аршавин считает "Спартак" фаворитом в Суперфинале Кубка России

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" более голоден [до побед].
Не помню, когда они последний раз брали титул. На "Краснодаре" психологически должно сказаться то, что они упустили лидерство за тур до конца РПЛ", - сказал Аршавин "Матч ТВ".

В воскресенье, 24 мая, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Главным арбитром игры назначен Инал Танашев, его помощниками станут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Судья ВАР - Артур Федоров.

