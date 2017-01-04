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Джонатан Менса: "Анжи" – великая команда с замечательными людьми и болельщиками

Защитник "Анжи" Джонатан Менса, который перебрался в "Коламбус Крю" написал прощальное письмо в адрес махачкалинского клуба.

"Прежде всего хочу поблагодарить за все Бога. Также хочу сказать спасибо каждому, кто в "Анжи", – за то чудесное время, что я провел в клубе. Клуб дал мне большую возможность, и я благодарен за это. Благодарен бывшему владельцу "Анжи"; менеджменту клуба, генеральному директору Сергею Кораблеву и спортивному директору Нарвику Сирхаеву, при котором я оказался в Махачкале, а также человеку, который также этому поспособствовал – тренеру-селекционеру Аделю Сасси; всему персоналу и игрокам, и всем, кто так или иначе связан с командой. "Анжи" – великая команда с замечательными людьми и болельщиками. Дагестанцы навсегда останутся в моем сердце благодаря той огромной поддержке, которую они оказывали в любом и каждом матче, как бы он ни складывался. Они выражали свою большую любовь к команде самым лучшим способом. Я рад, что в моей жизни был клуб, имя которому "Анжи". Жизнь состоит из взлетов и падений, и я буду считать мое пребывание в "Анжи" большим взлетом в моей карьере", – приводит слова футболиста официальный сайт команды.
Теги: Анжи
Сегодня, 16:05
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
великая?клубу в этом году 26 лет только (если верно помню)
для меня анжи велик только в том, что подставили всю Россию в футболе.
сначала платили хрен знает сколько, а потом резко меняли вектор.
так резко это не делается.а главное, что за 5 лет это уже второй раз
а главное в европе решили, что у нас все клубы могли столько платить, сколько они...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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