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Павел Евсеев попал в список интересов "Уфы"

Как сообщает Sportbox.ru, защитник "Шинника" Павел Евсеев попал в сферу интересов "Уфы".

25-летний футболист может в ближайшее время отправиться на сбор вместе с уфимской командой.
Теги: Уфа Шинник
Сегодня, 21:23
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