Встреча в Москве завершилась со счётом 3:0.
Первый мяч бело-голубые забили на 43-й минуте - отличился Иван Сергеев. После перерыва преимущество хозяев увеличил Ярослав Гладышев, поразивший ворота соперника на 53-й минуте. Окончательный результат на 79-й минуте установил Константин Тюкавин.
"Динамо" с шестью очками занимает второе место в группе В. "Ахмат" располагается на третьей строчке с четырьмя баллами.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа В. 3 тур
Голы: Сергеев, 43, Гладышев, 53, Тюкавин, 79.
"Динамо": Лещук, Маричаль, Фернандес (Рикардо, 81), Зайдензаль, Скопинцев, Чавес (Бителло, 57), Маринкин, Фомин (Глебов, 46), Окишор, Бабаев (Гладышев, 46), Сергеев (Тюкавин, 57).
"Ахмат": Шелия, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Сидибе, Ромао (Исмаэл Силва, 46), Касинтура (Пряхин, 75), Самородов, Кенжебек (Садулаев, 46), Максути (Конате, 69).
Предупреждения: Цаке, 21, Кенжебек, 36, Исмаэл Силва, 49, Глебов, 77, Скопинцев, 88.
"Динамо" разгромило "Ахмат" в Кубке России
Московское "Динамо" одержало крупную победу над "Ахматом" в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"