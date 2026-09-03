- Не получилось у "Ахмата" поздравить Станислава Черчесова с днём рождения.
- Да, но сегодня выиграть у "Динамо" было слишком сложно: команда прекрасно играла. Правда, конечно, это непонятный в последнее время Кубок. А следующая игра у "Динамо" намного серьёзнее, и в этой встрече нужно в полной мере проявить все свои самые лучшие качества. И "Динамо" очень нужны очки. Это раз. Второе - матч против принципиальнейшего соперника - "Спартака". Старейшее дерби Москвы. Так что следующий матч намного важнее, а прошедший - это прежде всего очень хорошая подготовка к встрече со "Спартаком".
Алина Гущина, Rusfootball.info
Булыкин отреагировал на крупную победу "Динамо" над "Ахматом"
Бывший форвард "Динамо" Дмитрий Булыкин прокомментировал Rusfootball.info победу "бело-голубых" над "Ахматом" в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:0).
Фото: ФК "Динамо"