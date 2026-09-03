По информации источника, "Оренбург" сделал предложение по переходу Алекса Пурича. Клуб хочет арендовать футболиста с правом последующего выкупа.
Пурич находится в системе мадридского "Атлетико" с июля 2025 года. Всего за основную команду защитник провел 2 матча, результативными действиями не отметился. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 23-летнего серба по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Игрок "Атлетико Мадрид" может перейти в клуб РПЛ
Российский клуб сделал предложение испанскому "Атлетико" по переходу футболиста.
Фото: ФК "Атлетико" Мадрид