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Игрок "Атлетико Мадрид" может перейти в клуб РПЛ

Российский клуб сделал предложение испанскому "Атлетико" по переходу футболиста.
Фото: ФК "Атлетико" Мадрид
По информации источника, "Оренбург" сделал предложение по переходу Алекса Пурича. Клуб хочет арендовать футболиста с правом последующего выкупа.

Пурич находится в системе мадридского "Атлетико" с июля 2025 года. Всего за основную команду защитник провел 2 матча, результативными действиями не отметился. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 23-летнего серба по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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