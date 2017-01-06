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Сергей Доронченко покинул "Анжи", бывший арбитр Егоров стал начальником команды

В структуре "Анжи" произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба клуба.

"У клуба новый заместитель генерального директора и спортивный директор. Заместителем генерального директора стал Эльдар Исаев. Спортивным директором назначен Александр Танцюра. Занимавший эту должность Сергей Доронченко и его заместитель Сергей Марушко, а также начальник селекционного отдела Николай Хлыстунов покидают "Анжи".

Советником президента "Анжи" Османа Кадиева станет Владимир Шуклин. Начальником команды назначен известный в прошлом футбольный арбитр Игорь Егоров. О других изменениях мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
Теги: Доронченко Анжи
Сегодня, 17:43
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
всё понятно, как Анжи будет себе прописку в ПЛ сохранять
Регистрация: 16.03.2010
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