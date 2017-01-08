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Денис Попов: нужен ли Тошич ЦСКА? Вопрос спорный

Экс-нападающий ЦСКА Денис Попов поделился своим мнением о полузащитнике армейцев Зоране Тошиче, который может перейти в "Трабзонспор".

- Нужен ли Тошич ЦСКА, учитывая его далеко не урожайный в плане забитых мячей прошлый год?

- Вопрос спорный. Тошич – игрок достаточно квалифицированный, для того чтобы помогать ЦСКА. Прошлый год получился для него неудачным, раньше – наоборот, он действовал удачно. В команду сейчас пришёл новый тренер, и, я думаю, теперь Ганчаренко будет решать, кто ему нужен, а кто не нужен. В целом тренеры могут иметь похожее мнение в каких-то моментах, но у каждого специалиста ведь всё-таки свое индивидуальное видение футбола, правильно? Кто-то делает больший уклон на оборону, кто-то на атаку, кто-то на полузащиту – вариантов миллион, - отметил Попов.

"Евро-Футбол.Ру"
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 12:48
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№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:04) #
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Сборы покажут: прошлогодний сезон был для Зорана просто неудачным или это уже тенденция...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:00) #
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Болеет за:
«Ростов»
Если ЦСКА купит Будковского у Анжи, то точно не прогадает. А Тошич конечно же нужен ЦСКА.
Регистрация: 30.11.2015
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