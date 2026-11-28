"Зенит" открыл счет в матче на 20 минуте - Мохамед Аззи отправил мяч в свои ворота после прострела Луиса Энрике с правого фланга. Перед перерывом гости упрочили свое преимущество - забитым мячом отметился Максим Глушенков.
На 51 минуте петербуржцы довели счет до разгромного благодаря точному удару Луиса Энрике, результативную передачу на свой счет записал Александр Соболев. "Армейцы" ответили забитым мячом спустя 22 минуты - Данил Круговой поразил ворота сине-бело-голубых дальним ударом. Финальный счет установил Глушенков, убежавший 1 на 1 с Максимом Бориско после передачи от Соболева.
РПЛ, 16-й тур.
ЦСКА 1:4 "Зенит".
Голы: Круговой, 73 - Аззи, 20 (аг.), Глушенков, 40, 81 Энрике, 51.
"Зенит" разгромил ЦСКА в 16 туре РПЛ. Соболев отдал две голевые передачи
Фото: ФК "Зенит"