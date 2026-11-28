"Балтика" обыграла "Ахмат" в матче с двумя удалениями

"Балтика" одержала минимальную победу над "Ахматом" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.

Фото: ФК "Балтика"

Встреча на "Ростех Арене" в Калининграде завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Фахд Муфи, который на 66-й минуте отличился после передачи Михаила Рядно.



Спустя три минуты хозяева остались в меньшинстве: Иван Беликов получил вторую жёлтую карточку. На 80-й минуте численные составы команд сравнялись после прямого удаления полузащитника гостей Калиду Сидибе.



Чемпионат России. 16 тур



Гол: Муфи, 66.



"Балтика": Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Мурид, Рядно, Мендель (Беликов, 61), Муфи (Чивич, 76), Шильцов (М. Петров, 76), Голенков (Хиль, 61).



"Ахмат": Мицаев, Цаке, Сидибе, Сидоров, Адамов, Ибишев, Келиано, Садулаев (Щетинин, 85), Касинтура (Конате, 85), Самородов, Мелкадзе (Максути, 75).



Предупреждения: Мелкадзе, 29, Андерсон, 52, Мурид, 63, Беликов, 68, Келиано, 90+3.



Удаления: Беликов, 69, Сидибе, 80.

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Ахмат